Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bányai Gábort csütörtök óta kezelik Kiskunhalason.","shortLead":"Bányai Gábort csütörtök óta kezelik Kiskunhalason.","id":"20210227_Lelegeztetogepre_kerult_egy_fideszes_parlamenti_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843208bf-1be1-46cc-b257-02c1e7adf0f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Lelegeztetogepre_kerult_egy_fideszes_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2021. február. 27. 10:15","title":"Lélegeztetőgépre került egy fideszes parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet a Recompose.","shortLead":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet...","id":"202108_folddel_teszik_egyenlove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684f0457-b2e4-4d65-b0df-b3b5d5e6c16d","keywords":null,"link":"/360/202108_folddel_teszik_egyenlove","timestamp":"2021. február. 28. 08:40","title":"Temetés? Hamvasztás? A komposztálás a zöld megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és az általuk filmes és tévés produkcióknak kiosztott Golden Globe-díjat is komolyan vegyék. Ezért nem hiányzott nekik, hogy a mai online gálára időzítve a pénzügyeiket firtatta egy tényfeltáró riport. Arra is emlékeztettek, hogy még a 87 tag névsora sem ismert, azt viszont tudni, hogy egyedüli magyarként köztük van Návai Anikó.","shortLead":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és...","id":"20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86198a0-dd6b-44be-8729-92c43948180f","keywords":null,"link":"/360/20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","timestamp":"2021. február. 28. 16:00","title":"Homályba burkolódzó újságírók csoportja dönt a Golden Globe-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg inkább csak a kütyürajongók szórakoztatására való. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Arra kerestük a választ, hogy a Xiaomi smarthome megoldása egy a hétköznapi gyakorlatban hasznos rendszer, vagy esetleg...","id":"20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653ad258-918b-4dbe-891f-ac1bfb0e0a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f33d8-5170-4373-8f48-da1bf5d74e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_xiaomi_okosotthon_rendszer_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 27. 17:00","title":"Mitől és mennyire lehet ma okos egy otthon? Kipróbáltuk a Xiaomi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","shortLead":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","id":"20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad93063-18a5-41a1-8c93-0a3a2e1767ca","keywords":null,"link":"/elet/20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","timestamp":"2021. február. 28. 09:06","title":"A műtőből jelentkezett be Zoomon egy tárgyalásra egy orvos Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ügyvédje, a Media Fundamentum Zrt. tulajdonosa, Kertész József vette meg az egri csapatot.","shortLead":"A vállalkozó ügyvédje, a Media Fundamentum Zrt. tulajdonosa, Kertész József vette meg az egri csapatot.","id":"20210226_Meszaros_Lorinc_ugyved_Salgotarjan_Eger_focicsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900577ec-d397-43c4-8017-10595e8e9503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Meszaros_Lorinc_ugyved_Salgotarjan_Eger_focicsapat","timestamp":"2021. február. 26. 21:39","title":"A salgótarjáni után az egri focicsapat is Mészáros Lőrinc közelébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]