[{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet a Recompose.","shortLead":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet...","id":"202108_folddel_teszik_egyenlove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684f0457-b2e4-4d65-b0df-b3b5d5e6c16d","keywords":null,"link":"/360/202108_folddel_teszik_egyenlove","timestamp":"2021. február. 28. 08:40","title":"Temetés? Hamvasztás? A komposztálás a zöld megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási szabályok esetén, amire a pénzügyminiszter elmondta, először életeket kell menteni, és nem azzal törődni, hogy döntött Lengyelország.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási...","id":"20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b52a0-c736-4bf6-8d12-808dbbd03a23","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. március. 01. 16:51","title":"Varga Mihály: Korai még az a kérdés, érheti-e hátrány a magyarokat a keleti vakcinák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","shortLead":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","id":"20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead57fa8-e56e-4359-906d-255005f3ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","timestamp":"2021. február. 28. 16:58","title":"Két budapesti kerület kapott pénzt a kormánytól, mindkettő fideszes vezetésű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","shortLead":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","id":"20210301_tulsuly_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335db44a-acb5-4b6d-bf39-c6c26e555027","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tulsuly_pfizer","timestamp":"2021. március. 01. 09:25","title":"Kevésbé lehet hatékony a Pfizer-vakcina a túlsúlyos embereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]