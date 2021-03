Ming-Chi Kuo szerint 2023 előtt nem érkezik majd meg a régóta várt hajlítható iPhone, és nagyobb is lehet, mint amekkorára eddig számítottunk.

Régóta lehet már arról hallani, hogy az Apple is beszáll a hajlítható telefonok piacába, és már javában fejleszti az összecsukható iPhone-okat. A legutóbb az az információ szivárgott ki, hogy kétféle eszköz is készül, és mindkettő átment az egyik legfontosabb teszten. Hogy mikor mutathatja be ezeket az Apple, azt egyelőre nem tudni, az egyik legismertebb Apple-elemzőnek, Ming-Chi Kuónak azonban van egy tippje arra, erre mikor kerülhet sor.

A szakember úgy véli, leghamarabb 2023-ban mutathatja be az Apple az összehajtható iPhone-t, amelynek kijelzője 7,5-8 colos lehet – írja a MacRumors. Mindez annak fényében érdekes, hogy korábban arról pletykáltak, ennél kisebb lehet a készülék, nagyjából akkora, mint az iPhone 12 Pro Max. Annak a telefonnak 6,7 colos a panele.

© MacRumors

Kuo szerint az eddig hallott pletykákkal ellentétben az eszköz készítése hivatalosan még nem indult el, így nagy a lemaradás azokhoz a gyártókhoz képest, amelyek már a második generációs készülékkel is a piacon vannak.

Visszatérve a méretekre: Kuo szerint a telefon kinyitva akkora lesz majd, mint egy iPad Mini, vagyis hasonló stratégiát alklamazhatnak, mint amit a Samsung. A dél-koreai gyártó Galaxy Z Fold-ja összecsukva akkora, mint egy normál méretű okostelefon, kinyitva pedig akkora, mint egy kisebb táblagép.

Kuo szerint a legfontosabb kérdés most az, az Apple képes-e kiküszöbölni azokat a gyártási nehézségeket, amiket egy ilyen termék elkészítése jelent.

