[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos keretet a minisztérium ígérete szerint havonta újranyitják majd.","shortLead":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos...","id":"20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e79648-6bda-4ca1-bc2d-21aba2978ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","timestamp":"2020. november. 22. 08:14","title":"Már csak egyet kell aludni, és lehet jelentkezni az e-bringás ingyenpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","shortLead":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","id":"20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa78142-f361-4510-9b20-9154822e83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 20:08","title":"Hétfőtől kezdődik a pedagógusok országos tesztelése, de még mindig sok a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más, mint a kitartás és a fennmaradásért folytatott küzdelem.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más...","id":"20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd03c95-0b4b-4c84-aa64-fa1f50ee6628","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","timestamp":"2020. november. 22. 11:35","title":"Kásler Miklós: Rendkívüli idők állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi problémákra. A kerület kirúgni senkit nem szeretne.","shortLead":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi...","id":"20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52615b-cfa2-47fc-b0b9-e9a5d3f28f1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","timestamp":"2020. november. 22. 14:35","title":"A II. kerületi önkormányzat új munkákat talált a parkolóőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","id":"20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7be998-6557-4247-9bc1-13de8a9de924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","timestamp":"2020. november. 23. 06:41","title":"Nem elírás: 67 kilométerrel árulnak egy kései Moszkvicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]