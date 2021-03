A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különölni egymástól a felhasználói profilok.

A Google régóta lehetőséget kínál arra, hogy azok a felhasználók, akik másokkal közösen használnak egy számítógépet, egy Chrome-profil létrehozásával különítsék el a böngészéssel kapcsolatos adataikat a többiekétől. Az elmúlt években a Google ezen a téren azzal igyekezett növelni a felhasználói élményt, hogy egyszerűbbé tette a profilváltást, most azonban egy olyan megoldást készített, aminek köszönhetően ránézésre is meg lehet mondani, épp ki használja a böngészőt, ugyanis mostantól külön színeket állíthatunk be a Chrome-ban minden egyes profilhoz.

Emellett újfajta háttérképeket is beállíthatunk az üres böngészőlapoknál, amelyekkel szintén megváltozik a Chrome színe. Az új témákat a Chrome webáruházából tölthetjük le.

De nem ez az egyetlen újdonság, amit a Google bejelentett a böngőszével kapcsolatban.

A cég azt tervezi, hogy 2021 harmadik negyedévében, a Chrome 94 frissítésének kiadása után átállítja a frissítési ütemtervét, és onnantól kezdve négyhetente jönnek majd az új funkciók a böngészőhöz. Ilyeneket jelenleg csak hathetente ad ki a vállalat, vagyis gyakorlatilag harmadával több jöhet majd egy év alatt. A lépést valószínűleg az indokolta, hogy 2020 vége óta a Mozilla is havonta ad ki egy-egy frissítést a Firefox-hoz.

A Google emellett gondolt azokra a vállalati felhasználókra is, akik nem szeretnék, ha túl sűrűn változna a Chrome. Nekik készítenek egy stabil verziót, ami azt jelenti, hogy nem négy, hanem nyolchetente frissítül új funkcióval a böngésző.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.