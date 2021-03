Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



2021. március. 03. 15:46","title":"Így kéri meg egy igazán romantikus tűzoltó a párja kezét
A támadót a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van.
2021. március. 03. 20:32","title":"Nyolc embert megkéselt egy férfi Svédországban
Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.
2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó

A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.

2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok. A mostani megkésett döntést hiba az európaiság diadalaként ünnepelni.
2021. március. 03. 17:55","title":"Révész Sándor: A Fidesz és az Európai Néppárt: a máj s(z)ara
Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.
2021. március. 03. 22:05","title":"Fegyveres támadás készül a Capitolium ellen a rendőrség szerint
A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.
2021. március. 04. 14:11","title":"Egyre több csaló vakcinagyár bukik le Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, "megmentések" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják. Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, "megmentések" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.
2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz