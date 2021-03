Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","shortLead":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","id":"20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5928e28-ca75-4905-a868-891afd27551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2021. március. 02. 10:05","title":"707 lóerős lett a Rolls-Royce 2,7 tonnás szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is meggyógyítsa önmagát.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is...","id":"20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a672728-e183-4922-96d1-7ae14033e2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","timestamp":"2021. március. 03. 20:03","title":"Három részre vágták, mégis összerakta magát a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","shortLead":"A főigazgatóság szerint a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.\r

","id":"20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e079b3e1-797f-4744-8546-96a072b40940","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_korhazi_foigazgatosag_tavozas_egeszsegugy_korhaz","timestamp":"2021. március. 03. 18:24","title":"Kórházi főigazgatóság: 4 ezer egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie Williams megjelenik majd a vásznon. Hát nem hazudott.","shortLead":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie...","id":"20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257465c-1654-4b1c-9e82-4da7d7f9b726","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","timestamp":"2021. március. 03. 15:08","title":"Egy majom fogja eljátszani Robbie Williamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatali visszaélés a gyanú.","shortLead":"Hivatali visszaélés a gyanú.","id":"20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d66c90-9e43-4d79-a42f-f05e12071b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","timestamp":"2021. március. 02. 20:51","title":"Nyomoz a rendőrség a BKV visszavont busztendere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással lehetett bekerülni. ","shortLead":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással...","id":"20210302_luxusautok_bunbanda_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8daab-43a8-4a0c-bbc7-9304f7f37ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_luxusautok_bunbanda_nav","timestamp":"2021. március. 02. 12:10","title":"Félmilliárdos kárt okozott a luxusautókkal seftelő bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]