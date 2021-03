Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől kap. A nem textilből készült maszkokat pedig egyébként sem ajánlatos egymásra rakni.","shortLead":"Attól, hogy valaki két arcmaszkot visel, csak alig növeli az egyébként is nagyfokú védettségét, amit egyetlen eszköztől...","id":"20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ecdb35-16c6-4cf6-9269-dbea38af3aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84ae49-6a09-4697-b029-cd965aacb9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_maszkviseles_ket_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 18:23","title":"Itt a legújabb maszkelmélet, lehet, hogy érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni, hogy egyes konzervatív szülők többre tartják a fiúgyermekeket. ","shortLead":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni...","id":"202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a198570f-c409-4b5c-be96-51c537c5401d","keywords":null,"link":"/360/202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","timestamp":"2021. március. 06. 16:10","title":"Miért gyakoribb a válás a lányos szülőknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok szegélyezik, de ebben nyakig benne vannak az európai kereszténydemokraták is. ","shortLead":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok...","id":"20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b65906-fa61-4dff-93e3-44b87a500292","keywords":null,"link":"/360/20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","timestamp":"2021. március. 05. 07:23","title":"Spiegel: Orbán felégeti a hidakat maga mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak például az uniós átlagnál 10 százalékkal több energiát fogyasztanak.","shortLead":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak...","id":"20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6282a4-88e5-4b73-a29d-2029440e16ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","timestamp":"2021. március. 05. 11:06","title":"Élen jár energiapazarlásban a magyar lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki Nagy Dénest az első játékfilmjéért. ","shortLead":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki...","id":"20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8e654-0ad1-4fce-9a6c-c25794f2db99","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:27","title":"Ezüst Medvét nyert Nagy Dénes háborús filmje a Berlinálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","shortLead":"Az épületeket nem zárják be, de nem lesznek nyilvános misék.","id":"20210305_budapest_koronavirus_mise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5611af77-31bd-4947-bd7f-2cc95a732c34","keywords":null,"link":"/elet/20210305_budapest_koronavirus_mise","timestamp":"2021. március. 05. 17:06","title":"Nem lesznek misék a fővárosi templomokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra kért mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal, dudáljon a Lánchídnál, mert \"dudálni szabad.\"","shortLead":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra...","id":"20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f406c-dc69-4ee2-98c0-409194251de4","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","timestamp":"2021. március. 05. 13:18","title":"Senkit nem büntetnek meg végül a dudálós tüntetés miatt, kivéve Szél Bernadettet és Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b41b5e-2ca6-4daa-9d3e-008c7bdbfa15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök videofelvétel alapján azonosították a sofőrt, aki az eset után egyből a gázra lépett.","shortLead":"A veszprémi rendőrök videofelvétel alapján azonosították a sofőrt, aki az eset után egyből a gázra lépett.","id":"20210305_veszprem_gyalogos_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b41b5e-2ca6-4daa-9d3e-008c7bdbfa15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb72c90-9a2b-4a2b-a917-d7532942e030","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_veszprem_gyalogos_lany","timestamp":"2021. március. 05. 17:21","title":"Zebrán ment neki a 15 éves lánynak egy türelmetlen autós Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]