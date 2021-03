Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","shortLead":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","id":"20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f35d17-5b38-48f2-a13d-df67c45f7df3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","timestamp":"2021. március. 07. 21:19","title":"Ausztriából Magyarországra jönnének orosz vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","shortLead":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","id":"20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458aea48-92e6-4120-88f7-db15aa08b8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","timestamp":"2021. március. 06. 14:49","title":"Katalizátortolvajokat fogtak el a szekszárdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta meteoritokban mért adatok felhasználásával egy magyar vezetésű nemzetközi kutatócsoport, amely legújabb eredményeiről a Science című tudományos lapban számolt be.","shortLead":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta...","id":"20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fea6d4-d394-4ae9-92ac-19be56fcf1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","timestamp":"2021. március. 06. 10:03","title":"Hogyan jöttek létre az univerzum legnehezebb anyagai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","shortLead":"Ötven embernél több nem lehet a nézőtéren és kötelező a maszkviselés. ","id":"20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa433bf-89b2-4ebc-b435-1bdea3f45a8b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kinyitottak_mozik_New_Yorkban","timestamp":"2021. március. 06. 13:17","title":"„Csodálatos érzés”: Kinyitottak a mozik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elővigyázatosságból. ","shortLead":"Elővigyázatosságból. ","id":"20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e4bfb-dd0d-4ed0-b475-5d94f120fb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","timestamp":"2021. március. 07. 14:32","title":"Ausztriában felfüggesztették az oltást az AstraZeneca egy adagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","shortLead":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","id":"20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24afd34-15ef-417d-8443-5fab6d6a42ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","timestamp":"2021. március. 06. 09:22","title":"\"Meg kell szurkálnia valakit\" - az interneten fenyegetőzött egy jogosítványát visszakövetelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","shortLead":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","id":"20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a3dd-3d62-4ea8-86b3-0a9e5f123fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","timestamp":"2021. március. 07. 21:37","title":"Helikopterbalesetben meghalt a repülőgépgyártó Dassault egyik örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]