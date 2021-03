Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0679bd-c969-4df5-988a-8294399887ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IP68-as vízállóság néha egészen meglepő dolgokra képes.","shortLead":"Az IP68-as vízállóság néha egészen meglepő dolgokra képes.","id":"20210308_iphone_11_ip_68_vizallosag_vizallo_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e0679bd-c969-4df5-988a-8294399887ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c768406b-ece9-4957-9784-d60154e3588c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_iphone_11_ip_68_vizallosag_vizallo_telefon","timestamp":"2021. március. 08. 10:33","title":"6 hónapot töltött egy tó fenekén egy iPhone, de így sem lett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le - mondta a miniszter a rádióban.","shortLead":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le...","id":"20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d598d0e9-57cf-4b56-ab2b-9efc70f740d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 08:21","title":"Gulyás: szerdáig még 400 ezer oltás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7327a0-d002-4052-aede-2798ced05f03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem régészeinek átfogó elmélete szerint a nagytestű állatok kiirtása után, a kisebb, fürgébb állatokra történő vadászat miatt fejlődött ki az emberi agy – olvasható a Háárec című izraeli napilapban.","shortLead":"A tel-avivi egyetem régészeinek átfogó elmélete szerint a nagytestű állatok kiirtása után, a kisebb, fürgébb állatokra...","id":"20210306_nagytestu_allatok_kiirtasa_emberi_agy_kifejlodese_evolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd7327a0-d002-4052-aede-2798ced05f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19306a53-d41f-4b79-a2ad-8118102d7de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_nagytestu_allatok_kiirtasa_emberi_agy_kifejlodese_evolucio","timestamp":"2021. március. 06. 14:03","title":"Kiirtottuk a nagyobb állatokat – így fejlődhetett ki az emberi agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","shortLead":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","id":"20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8658e077-5eaf-4076-aa38-80848678e057","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","timestamp":"2021. március. 07. 21:03","title":"Lakástűzben két ember meghalt Debrecen józsai városrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","shortLead":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","id":"20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19bd7ae-79db-4cfb-a7d3-64b8657f31d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","timestamp":"2021. március. 08. 09:44","title":"Továbbra sem kell izgulni a lejáró jogosítványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]