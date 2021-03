Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni - mondta. ","shortLead":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell...","id":"20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d8ae5a-7d3f-424b-b363-46eb2d22499b","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","timestamp":"2021. március. 08. 09:16","title":"Szijjártó megemlített két súlyos kihívást, amivel szembenéz a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","shortLead":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","id":"20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a74990-5fbf-4a7e-9df1-dcb7400e7d13","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","timestamp":"2021. március. 08. 20:31","title":"Megfertőződött koronavírussal Aszad szíriai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","shortLead":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","id":"20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e94feb-bc6a-4a77-81b8-09108641997b","keywords":null,"link":"/elet/20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","timestamp":"2021. március. 08. 10:10","title":"A Finn-öböl jegén táncolta el a hattyú halálát egy orosz balerina – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a P172 18 kódnévvel illetett kvazár – vagyis egy csillagszerűnek tűnő rádióforrás – abból a korból származik, amikor a világegyetem 780 millió éves volt.","shortLead":"A tudósok szerint a P172 18 kódnévvel illetett kvazár – vagyis egy csillagszerűnek tűnő rádióforrás – abból a korból...","id":"20210308_vilagegyetem_radioforras_kvazar_fekete_lyuk_p172_18","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa52e93f-fae5-4baf-b782-b23895d9ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_vilagegyetem_radioforras_kvazar_fekete_lyuk_p172_18","timestamp":"2021. március. 08. 20:03","title":"Felfedezték a fiatal univerzum eddig ismert legtávolabbi rádióforrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","shortLead":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","id":"20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b2020-eb89-4aac-bb84-4c89be3288aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","timestamp":"2021. március. 08. 20:44","title":"Ausztriában és Romániában is megjelent a brazil vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO közleményében.","shortLead":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO...","id":"20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4133-02f1-4291-b37c-d087185d6970","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","timestamp":"2021. március. 09. 10:08","title":"Influenzaszerű megbetegedés oltás után? A WHO szerint ez normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]