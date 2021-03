Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta Révész Attila, miért kérte a focistafeleségeket, hogy éjjel ők keljenek fel a gyerekekhez.","shortLead":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta...","id":"20210310_kisvarda_focista_felesegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d0ca63-3a87-439c-8113-07c7118d4052","keywords":null,"link":"/elet/20210310_kisvarda_focista_felesegek","timestamp":"2021. március. 10. 08:54","title":"Elmagyarázta a kisvárdai sportigazgató: azért a focistafeleségek keljenek fel a gyerekhez, mert nekik van sok szabadidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét.","shortLead":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási...","id":"20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a0ca0a-ba2f-4a98-a956-254283c1d6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","timestamp":"2021. március. 10. 17:07","title":"A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","shortLead":"Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek.","id":"20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a118d2-8dc3-46f0-8108-32a0be420f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bc874-383b-48b6-b7ba-0bcc6687ccb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Ot_evet_is_kaphat_aki_az_utellenorokkel_kezd","timestamp":"2021. március. 10. 13:47","title":"Öt évet is kaphat, aki útellenőröket bántalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal a lehetséges mellékhatásokról derült ki néhány újabb részlet.","shortLead":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal...","id":"20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd4ff8-1a20-4486-a7aa-63d3f02650e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 08:03","title":"Bővült a lista: 9 féle mellékhatást okozhatnak a koronavírus-vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van. A Semmelweis Egyetem rektora korábban arról beszélt, a magyar egészségügyi személyzet teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. Ha a jelenlegi növekedési ütem marad, pár napon belül elérhetjük ezt a számot. ","shortLead":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van...","id":"20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7c007-c95a-4dc9-b03f-f98a000c1fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","timestamp":"2021. március. 09. 15:40","title":"Két hét alatt duplázódott meg a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]