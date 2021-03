Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915ad9e9-8e7b-474c-a37d-7142482e22ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tantermen kívüli digitális munkarend első napján összeomlott a KRÉTA-rendszer, ezzel ellehetetlenítve sok helyen a távoktatást. Az iskolafenntartó szerint a rendszer üzemeltetői nem hallgattak a minisztérium figyelmeztetésére. A hibát javították.\r

\r

","shortLead":"A tantermen kívüli digitális munkarend első napján összeomlott a KRÉTA-rendszer, ezzel ellehetetlenítve sok helyen...","id":"20210308_Megszolalt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_Kreta_rendszer_osszeomlasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915ad9e9-8e7b-474c-a37d-7142482e22ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34ef3b-6af1-4181-b911-e2cf92ef61a7","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Megszolalt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_Kreta_rendszer_osszeomlasarol","timestamp":"2021. március. 08. 17:40","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a KRÉTA-rendszer összeomlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","shortLead":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","id":"20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8852e-7220-40ac-877d-18ebde0252f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. március. 09. 09:46","title":"Negatív lett Karácsony Gergely koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","shortLead":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","id":"20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74d6a03-0875-45bf-8a8d-a6bcdc14aaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","timestamp":"2021. március. 09. 16:41","title":"Egészségre veszélyes konyhai eszközöket hívott vissza a Pepco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem válogatott.","shortLead":"A házelnök nem válogatott.","id":"20210309_Kover_Laszlo_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af46a62-7487-43ac-9c13-ddece1a1ad40","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Kover_Laszlo_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 16:43","title":"Kínaival oltották be Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","shortLead":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","id":"20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbabdc9f-93ad-46c5-b553-cade94f0db6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 09. 21:35","title":"Az unióban nem engedélyezett vakcinák is bekerülhetnek az EU oltási igazolványába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az adókedvezményekben például nagyon, csak még legalább két fontos eleme van az elektromobilitásnak. ","shortLead":"Az adókedvezményekben például nagyon, csak még legalább két fontos eleme van az elektromobilitásnak. ","id":"20210309_Ennyire_felkeszult_Magyarorszag_az_elektromos_autozasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33f780-ebcf-4b1f-b75d-c5ce508ca331","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Ennyire_felkeszult_Magyarorszag_az_elektromos_autozasra","timestamp":"2021. március. 09. 12:58","title":"Ennyire felkészült Magyarország az elektromos autózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]