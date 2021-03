Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét.","shortLead":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási...","id":"20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a0ca0a-ba2f-4a98-a956-254283c1d6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","timestamp":"2021. március. 10. 17:07","title":"A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","shortLead":"Az elnök felesége is megfertőződött, enyhe tünetekről számoltak be.","id":"20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61c31ef-5b7e-434f-bd9c-bfb9310d6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a74990-5fbf-4a7e-9df1-dcb7400e7d13","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_Aszad_sziriai_elnok","timestamp":"2021. március. 08. 20:31","title":"Megfertőződött koronavírussal Aszad szíriai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","shortLead":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","id":"20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a8f595-a139-4da0-8a57-e8e97c313cbf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","timestamp":"2021. március. 10. 11:39","title":"Takaró Mihály: Nem maradna a világirodalomból szinte semmi, ha Tóth Krisztina logikáját követnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","shortLead":"Az FKF-nél be kellett zárni egy telephelyet a járvány miatt.","id":"20210308_bkv_koronavirus_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb70bd-9885-4588-b002-917f98fac5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_bkv_koronavirus_metro","timestamp":"2021. március. 08. 20:56","title":"Tüttő: Annyi a beteg a BKV-nál, hogy nem biztos, holnap is járni fog a metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?), és megállapítja, a jog önmagában nem elégséges eszköz a kérdése megválaszolására. Sőt, inkább arra a bújócskázásra alkalmas, amit a Fidesz immár több mint egy évtizede folytat.







","shortLead":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje...","id":"20210311_Felcsuti_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff4d602-9268-4f58-b6dd-84c5d2c553a6","keywords":null,"link":"/360/20210311_Felcsuti_Peter","timestamp":"2021. március. 10. 14:00","title":"Felcsuti Péter: Tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1 kilónyi van.","shortLead":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1...","id":"20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825bcd0-c7af-4fe0-9825-7d18c31c821f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","timestamp":"2021. március. 09. 11:03","title":"Egykilónyi arany van ezen az 55 milliós iPad Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]