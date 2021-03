Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg beszélt az édesanyjáról, a könyv újra fogyni kezdett.","shortLead":"A herceg beszélt az édesanyjáról, a könyv újra fogyni kezdett.","id":"20210310_Harry_herceg_Meghan_Markle_interju_Diana_hercegno_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a0b8a3-9042-4b81-9df4-9077e0b2feda","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Harry_herceg_Meghan_Markle_interju_Diana_hercegno_konyv","timestamp":"2021. március. 10. 11:42","title":"Harry herceg és Meghan Markle interjúja után a sikerlistára ugrott Diana életrajzi könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48abd1b8-2658-449e-92bd-1924ccc4e26a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német márka kompakt szabadidőautója 2018 óta készül a magyar gyártósorokon.","shortLead":"A négykarikás német márka kompakt szabadidőautója 2018 óta készül a magyar gyártósorokon.","id":"20210311_gyorben_elkeszult_a_negyedmilliomodik_audi_q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48abd1b8-2658-449e-92bd-1924ccc4e26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3d4cc5-962a-48bf-bbf1-bc0b5230ed8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_gyorben_elkeszult_a_negyedmilliomodik_audi_q3","timestamp":"2021. március. 11. 09:31","title":"Győrben elkészült a negyedmilliomodik Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét.","shortLead":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt...","id":"20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7495a8da-da6e-4d29-9d33-6f2652b90d53","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","timestamp":"2021. március. 09. 13:18","title":"Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek illusztrációként szolgálhat arra, hogy miért is van még szükség nőnapra.

","shortLead":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek...","id":"20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0729a83c-a168-4be9-8605-d9a0d7e1f872","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","timestamp":"2021. március. 10. 14:07","title":"Mi történik, ha négy férfi elkezd a monogámiáról beszélgetni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta – a társadalom megosztottságával együtt.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd143e8-70e4-496c-8c64-179fa22da4a8","keywords":null,"link":"/360/202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","timestamp":"2021. március. 11. 07:00","title":"Orbán magának köszönheti a válságkezelés két legnagyobb kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel a filmiparban. A szerelmi és ágyjeleneteknél segítenek, hogy a szereplők számára vállalható, de hiteles is legyen a felvétel.","shortLead":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel...","id":"202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94560865-9032-4271-8d69-e8ade377aa0d","keywords":null,"link":"/360/202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","timestamp":"2021. március. 09. 17:00","title":"Már más a szex a filmekben, a színészeket intimitáskoordinátorok védik és tanítják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán sokat róla. Vagy önnél máshogy van ez, és igazi szakértője a saját háza tetőjének? És másokénak? Töltse ki a tesztünket, és ha szeretne kérdezni, azt is megteheti!","shortLead":"Ahhoz képest, hogy mennyire alapvető fontosságú része az életünknek a tető, ami alatt lakunk, nem mindig tudunk igazán...","id":"20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2622acd-4f5a-44c4-b932-5a39ee65d854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6dfc90-a944-43e7-bfab-e4e58b1ed1b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_tetofedes_lakasfelujitas_kerdesek","timestamp":"2021. március. 09. 12:27","title":"Teszt: Ön mennyit tud arról, hogy milyen tető alatt él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","shortLead":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","id":"20210309_Aktiv_fertozott_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166681b-bf02-4d70-b704-4e1b7ab854c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Aktiv_fertozott_BKV","timestamp":"2021. március. 09. 21:50","title":"Keddre már 260 BKV-dolgozó esett ki a munkából a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]