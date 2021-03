Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek jobban állják a jövőbeli válsághelyzeteket és világjárványokat.","shortLead":"Az EP elfogadta az EU új hétéves egészségügyi programját, amelynek célja, hogy a tagállami egészségügyi rendszerek...","id":"20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2061dc1-0d52-4aae-9090-3bc147902df5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_51_milliard_euro_unios_egeszsegugyi_programokra","timestamp":"2021. március. 09. 20:26","title":"5,1 milliárd euró jut majd uniós egészségügyi programokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","shortLead":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","id":"20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8852e-7220-40ac-877d-18ebde0252f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. március. 09. 09:46","title":"Negatív lett Karácsony Gergely koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus, aki azt kéri mindenkitől: tartsa a lelket az ismerőseiben, és igyekezzen a minimálisra szorítani a kontaktusainak számát. ","shortLead":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek...","id":"20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4ec91e-28ae-457e-b3ae-21f0b381ea79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"Ferenci Tamás: A legoptimistább forgatókönyv szerint áprilisra már érzékelhető hatása lesz az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata a demokráciáról, az infantilizált társadalomról éppúgy, mint a fiatalkori deviancia okairól vagy a szervezett gyerekközösségek hiányáról.\r

","shortLead":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata...","id":"20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3eb8a3-9fbd-4fdb-bf59-63ae6bbf75fb","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","timestamp":"2021. március. 10. 18:10","title":"„Abban a pillanatban, ahogy a demokrácia nem demokrata tagsággal bír, halálra van ítélve” – tíz éve halt meg Ranschburg Jenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten vásárolt termékeket a vevőknek. Mások úgy értelmezik, hogy ezt lehet. Biztos, hogy a kormányrendelet nem egyértelmű, a kormány pedig nem ad egyértelmű választ.","shortLead":"Akad, aki úgy értelmezi a kormány rendeletét, hogy a bezáratott boltok nem adhatják át az ajtajukban sem a neten...","id":"20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4ea15e-0dab-4c30-8510-b42232ba9681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd3c31a-a59e-4be5-b208-7ff3849c89f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_online_rendeles_atvetel_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 09. 14:00","title":"Most akkor átadhatják-e a boltnál az online rendelt árut vagy sem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","shortLead":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","id":"20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b43d20-b0f8-4a2d-8e85-5781641b0fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","timestamp":"2021. március. 10. 22:14","title":"430 millió euróval segíti Ausztria a bajba jutott ágazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]