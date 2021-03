Amióta csak bejelentette az Apple házon belül készült processzorát https://hvg.hu/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1 és vele együtt néhány új, az M1 lapkával dolgozó modellt, egyre több programot módosítanak úgy, hogy natívan, azaz fordítóprogramok beiktatása nélkül, közvetlenül tudjon futni az ilyen számítógépeken. Az Adobe már korábban csatlakozott ezen fejlesztőkhöz (a Lightroommal), és most bejelentette, hogy a korábban bétaverziós Photoshop for Apple Silicon is készen áll az M1 processzorral való natív együttműködésre, így bárki kihasználhatja az új chip által kínált jelentős fejlesztéseket.

© Adobe

„Mostantól a Photoshop natív módon fut az M1 chip által működtetett Mac gépeken, és kihasználja az új architektúrába beépített teljesítménybeli fejlesztéseket. Belső tesztjeink, amelyek széles körű tevékenységeket ölelnek fel átlagosan másfélszer nagyobb sebességet mutatnak a program futtatásánál a hasonlóan konfigurált előző generációs rendszerek sebességéhez képest. Egyes műveletek pedig kifejezetten gyorsabbak az új lapkakészlet használatával” – magyarázza az Adobe.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy bár a Photoshop most már natív módon működik az Apple Siliconon, még mindig van néhány olyan funkció, amelyet nem optimalizáltak a szóban forgó chiphez (például: (Invite to Edit Cloud Documents, Preset Syncing). Azonban olyan nagy volt a teljesítménynövekedés az alkalmazás többi részében, hogy nem akarták ettől megfosztani a felhasználókat csak azért, mert még kénytelenek néhány szolgáltatással foglalkozni.

Az Adobe ezzel kapcsolatban azt is megjegyzi, hogy akinek a munkája szempontjából kritikus fontosságúak a még nem optimalizált részek, bármikor egyszerűen visszaválthat a Rosetta 2 keretrendszerre.

