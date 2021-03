Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","shortLead":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","id":"20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a40e812-3f8b-47b1-bd93-150e5fc74ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","timestamp":"2021. március. 14. 16:20","title":"Elismerte az AstraZeneca, hogy kevesebb vakcinát szállít az uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van mellékhatás, akkor az legtöbbször maximum 6 héten belül felbukkan - üzenik német kutatók azoknak, akik szerint az oltások hosszú távú ártalmai ilyen csekély időn belül nem jelentkeznek.","shortLead":"Ha van mellékhatás, akkor az legtöbbször maximum 6 héten belül felbukkan - üzenik német kutatók azoknak, akik szerint...","id":"20210315_Die_Welt_Koronababonak_es_tevhitek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0764c40f-e709-4479-8eb0-e0e388943b72","keywords":null,"link":"/360/20210315_Die_Welt_Koronababonak_es_tevhitek_ellen","timestamp":"2021. március. 15. 09:00","title":"Die Welt: Koronababonák és tévhitek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","shortLead":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","id":"20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42693756-f8f2-42f6-84e7-fd6f3efcabc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","timestamp":"2021. március. 14. 18:01","title":"Feltűnt egy nagyon friss Audi a rendőröknek Nagylaknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés keltette életre. Megmutatjuk, hogyan jött létre és hova tart a bajai cég, mely az elektrosztatikus hangfalgyártás hazai úttörője. ","shortLead":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés...","id":"20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfd165-c145-47fb-b646-e1f6637b296e","keywords":null,"link":"/360/20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"\"A magyar ember hülye ehhez\" – egy világsikerre törő kis bajai cég története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév Marcell Hollywoodban is elismert operatőrnek, Orbán János Dénesnek és Homonnay Zsolt operettszínésznek.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév...","id":"20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466babc5-ee63-486f-8647-d03f82fb5eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","timestamp":"2021. március. 15. 10:33","title":"Miniszteri díjat kapott Stefka István, a közmédia több munkatársa és Patkó Béla Kiki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee, a world wide web (www) kitalálója. A szakember szerint az internetre való csatlakozásnak alapvető jognak kellene lennie.","shortLead":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee...","id":"20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1b775e-fe9d-49fd-a30e-2133132e47a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","timestamp":"2021. március. 16. 09:03","title":"A világháló atyjának van egy nagy gondja: túl sokan vannak, akiknek csak álom az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]