[{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás hétszemélyesért. ","shortLead":"Van élet a Lodgy-n túl, igaz, még az állami támogatással is jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe egy középkategórás...","id":"20210311_nagycsalados_auto_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d6374b-383e-4fcd-802f-ae529a797ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_nagycsalados_auto_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 11:46","title":"Nagycsaládos autó vásárlása: hogyan finanszírozhatunk, ha középkategóriából választanánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","shortLead":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","id":"20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e18595-9f22-470e-a8a9-b6cdd091d17d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","timestamp":"2021. március. 11. 13:59","title":"Villámgyorsan reagált az Európai Bizottság Gulyás Gergely szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott. A szerkezet most két hangot is felvett.","shortLead":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott...","id":"20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382da3b3-abb0-40ff-b18e-5e14ad5dd577","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","timestamp":"2021. március. 11. 11:03","title":"Felvette a NASA Mars-járója, ahogy lézerrel lő egy közeli sziklát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat más műemlékkel, az egykori hajógyár épületekben működő bezárt szórakozóhelyekkel.","shortLead":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat...","id":"20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03669f57-5df7-4a6c-9ae1-7d67f44991e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","timestamp":"2021. március. 12. 16:57","title":"Demeter Szilárdéké lesz a Hajógyári-sziget jókora része, a volt Vizoviczki-diszkók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve a mesterséges megtermékenyítéseknek köszönhető.","shortLead":"Az Oxford Egyetem tudósai szerint az elmúlt 30 év növekedése elsősorban az eltolódó gyermekvállalásnak, illetve...","id":"20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0752d4bf-c9b6-47aa-866f-8ad2fbad4f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b519e3f-23cd-4c3b-a115-6a5bc0869626","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_ikerterhesseg_ikerszules_gyermekvallalas_kutatas","timestamp":"2021. március. 12. 14:03","title":"Soha nem volt még ilyen magas az ikerszülések száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","shortLead":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","id":"20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0cd4e3-122e-40b5-951f-a9790483c9b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","timestamp":"2021. március. 11. 14:14","title":"Több mint 42 tonna szemetet emeltek ki a magyarországi vizekből februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük oltani. ","shortLead":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük...","id":"20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4eefdf-0be1-477c-970b-c8e46a2eccec","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 11. 15:38","title":"Mozikban és múzeumokban állítanak fel oltópontokat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is csatlakozik egy oltási igazolásról szóló izraeli kezdeményezéshez.","shortLead":"Orbán Viktor támogatta, hogy Izrael lélegeztetőgépeket gyártson Magyarországon, és bejelentette, hogy Magyarország is...","id":"20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b191652-dbdc-49fb-97ea-987eae4135df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed267c9c-fcf4-47f2-b1d2-6871f43ffc2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_orban_izrael_netanjahu_babis_vakcinagyar","timestamp":"2021. március. 12. 10:51","title":"Vakcinagyár nyitásáról is tárgyalt Orbán Izraelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]