Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","shortLead":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","id":"20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8d0c5-3653-4fbb-a6af-4444f7b2130e","keywords":null,"link":"/elet/20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","timestamp":"2021. március. 12. 20:54","title":"Az olaszok megrohamozták a fodrászaikat az újabb zárlat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még mindig keresi a kedvesét.","shortLead":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még...","id":"20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67729cdc-36b6-4c25-9464-5769d03f229f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","timestamp":"2021. március. 12. 16:07","title":"Majd ötszázszor merült már az óceánba egy japán férfi, hogy megtalálja a fukusimai katasztrófában eltűnt feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökséggel.","shortLead":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát...","id":"20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53dc3f4-3852-45e0-a90e-5e1be6b4573a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","timestamp":"2021. március. 12. 14:22","title":"Euronews: Mégsem fogadja el az EU a kínai és az orosz oltást a közös igazoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","shortLead":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","id":"20210314_adobevallas_ado_szja_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61033dc8-0c82-4deb-b2b6-0515093ede9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_adobevallas_ado_szja_nav","timestamp":"2021. március. 14. 08:42","title":"250 ezer magánszemélynek kell majd kiegészítenie az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőteljes havazás kezdődött.","shortLead":"Erőteljes havazás kezdődött.","id":"20210314_hovihar_denver_repulojarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353317c-f1d5-46b3-83d1-7cf84941d028","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_hovihar_denver_repulojarat","timestamp":"2021. március. 14. 08:06","title":"Olyan ítéletidő tombol Denverben, hogy 2000 repülőjáratot kellett törölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","id":"20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c643da-fde5-464a-9173-1eb6b1911853","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","timestamp":"2021. március. 12. 18:24","title":"Megerőszakoltak egy várandós nőt Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oxfordi vakcina ABV5300-as tételének alkalmazása után több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Adatok egyelőre nem támasztják ezt alá, de sokan óvatosak, és az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálja a tételt.","shortLead":"Az oxfordi vakcina ABV5300-as tételének alkalmazása után több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött...","id":"20210312_astrazeneca_abv5300_panyolorszag_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da690aa3-4b5a-4c64-9004-7dd67c00c1c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_astrazeneca_abv5300_panyolorszag_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 17:24","title":"Megosztja Európát az AstraZeneca-vakcina: Spanyolországban kivárnak, a németek szerint sincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]