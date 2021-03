Egyelőre még nem tudni, miként befolyásolják az amerikai szankciók a Huawei okostelefonos üzletágát (az 5G technológiában mindenesetre előretör a vállalat), az viszont vitathatatlan, hogy a telefonkamerák terén a cég mindig is az élvonalba tartozott, és az egyelőre még most sincs másképp. El is indított néhány trendet, például a kör- és a négyzet alakú kamera-elrendezéseket (még ha nem is az ő telefonjain jelentek meg először ilyenek). Úgy tűnik, egyfajta újabb trend érkezhet a P50 Próval, legalábbis ha valóban olyan lesz a telefon dizájnja, mint ahogyan azt a nem hivatalos megjelenítések mutatják.

© Steve Hemmerstoffer

Az ismert kiszivárogtató, Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) szerint a Huawei P50 Prón tojás alakúkamera-elrendezés (kb.10 mm vastag kidudorodás) lesz, amely meglepő módon két nagy kör alakú dudort fog egybe. Ezeken valószínűleg több érzékelőt fognak elhelyezni, egyébként – jegyzi meg a SlashGear – óriási helypazarlás lenne. Valószínűleg vegyes lesz majd a tojás alakú kamera-elrendezés fogadtatása, de arra mindenképpen jó lesz, hogy felkeltse a felhasználók érdeklődését, akár még jobban is, mintha megapixelekről lenne szó.

© Steve Hemmerstoffer

A Huawei P50 Pro frontoldala kevésbé feltűnő, de azért eltér a vállalat korábbi Pro telefonjaitól. Idén várhatóan nem lesz kettős elülső kamera (ilyet láthattunk a P40 Pro bal sarkában), csupán egy kör alakú lyuk található majd a 6,6”-es kijelző közepén. Az ujjlenyomatolvasó a kijelző alá kerül. A telefon bemutatkozása áprilisba várható, és állítólag a HarmonyOS legfrissebb verziója fut majd rajta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.