[{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","shortLead":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","id":"20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf97cd08-3deb-4a1b-b494-584735798df6","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","timestamp":"2021. március. 13. 12:58","title":"Kitüntette Győr az Aurora punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan mindkettőben a kormánykoalíció nagyobbik, illetve legnagyobb pártja kapja a legtöbb szavazatot. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyenge eredményre számíthat, az is előfordulhat, hogy története legrosszabb helyi választási eredményét éri el.\r

","shortLead":"Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban tartományi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak. Várhatóan...","id":"20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77800520-b442-422a-899a-e17845df9fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_nemetorszag_tartomanyi_valasztas","timestamp":"2021. március. 14. 10:06","title":"Két fontos választás zajlik ma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210314_astrazeneca_felfuggesztes_odderon_reszecske_chrome_elonezet_orosz_vakcina_harci_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b478a74e-612f-49de-bb3d-8c812190bc19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_astrazeneca_felfuggesztes_odderon_reszecske_chrome_elonezet_orosz_vakcina_harci_dron","timestamp":"2021. március. 14. 12:00","title":"Ez történt: 48 év után magyarok megtalálták a rejtélyes részecskét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban a világ legjobb elektrosztatikus hangsugárzójának ígért Popori Acoustics WR1-et. ","shortLead":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk...","id":"20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38000678-25b1-4386-bda3-7c595d4a703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"Garantált libabőr: meghallgattuk a 13 millió forintos új magyar hangfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kabuli kormány részt vesz az Oroszország által kezdeményezett tárgyalásokon.","shortLead":"A kabuli kormány részt vesz az Oroszország által kezdeményezett tárgyalásokon.","id":"20210313_Nemi_esely_az_afgan_helyzet_rendezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf95ad-e22c-4c1b-b5fd-6b771652c069","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Nemi_esely_az_afgan_helyzet_rendezesere","timestamp":"2021. március. 13. 16:52","title":"Némi esély az afgán helyzet rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","shortLead":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","id":"20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a532e4df-e2e5-4421-b55b-b5d6062d0b15","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","timestamp":"2021. március. 13. 12:27","title":"Elhunyt egy szlovákiai nő azután, hogy megkapta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","shortLead":"Két nyugati tartományban is jelentős szavazatveszteséget könyvelhet el a kormányzó párt.","id":"20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0620b-3e39-42c0-8290-704e41d83d87","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Zoldek_es_a_szocialdemokratak","timestamp":"2021. március. 14. 21:14","title":"A vártnál is rosszabbul szerepelt Merkel pártja a németországi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja az Apple új M1 lapkakészletének előnyeit.","shortLead":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja...","id":"20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b87e64-2185-47a7-a567-eba35e982c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","timestamp":"2021. március. 13. 16:03","title":"Jó néhány Mac gépen gyorsabb lett a Photoshop ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]