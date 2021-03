A Kaliforniai Egyetem és az IIT (Italian Institute of Technology) kutatói olyan eltávolítható tetováláson dolgoznak, amelyhez fénykibocsátó diódákat (OLED-eket) használnának (hasonlókat ahhoz, mint amelyek például az okostelefonokban is vannak). Ez a technológia megnyithatja az utat egy új típusú intelligens tetoválás előtt, amelynek számos felhasználási lehetősége lehet.

A kutatók szerint az új intelligens tetoválás kombinálható lenne egyéb szenzorokkal is, így jelezhetné, ha egy sportoló dehidratálttá válna, vagy amikor a viselőjének abba kellene hagyni a napozást, nehogy leégjen. A tetoválásoknak lehetnének kifejezetten egészségügyi alkalmazásai is, például fénnyel jelezhetnék, ha a beteg állapota megváltozik, sőt a szakemberek úgy gondolják, hogy ha a tetoválást másfelé fordítanák, és fényérzékeny terápiákkal kombinálnák, akár még a rákos sejtek megcélzásához is használni lehetne.

De lennének egyéb területek is ahol bevethetnék az új technológiát, például az élelmiszeriparban különféle termékek szavatossági idejének lejártával figyelmeztetne a fénykibocsátás. Sőt kifejezetten divatcélra is lehetne világító tetkókat készíteni.

A kutatók által létrehozott kísérleti OLED mindössze 2,3 mikrométer vastag (egyetlen vörösvérsajt hosszának körülbelül a harmada), az elektródák között elektrolumineszcens polimer, az elektródák és a kereskedelmi tetováló papír között pedig egy szigetelő réteg található. A következő lépésben integrálni szeretnék az eszközt egy akkumulátorral vagy egy szuperkondenzátorral, illetve meg kell még oldani az OLED-ek lehető legnagyobb mértékű beágyazását, hogy megakadályozzák a levegővel való érintkezés révén történő gyors lebomlást.

