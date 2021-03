Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","shortLead":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","id":"20210316_magyarorszag_bloomberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd9fd9-a597-4498-90d6-8c523808f5a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_magyarorszag_bloomberg","timestamp":"2021. március. 16. 11:55","title":"Magyarországra jön a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","shortLead":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","id":"20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ee80d5-6ea9-43c8-85de-00a4972de154","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 15. 18:45","title":"Elon Muskot hivatalosan technokirállyá koronázta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","shortLead":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","id":"20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eaaaa-087e-4aaf-88e9-a2753e829578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","timestamp":"2021. március. 16. 12:25","title":"Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótájékoztatót a múzeum lépcsőin? Litkai Gergely gondolatkísérlete arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. (Vagy inkább a Pesti srácok?) Kiderül többek között, hogy mi is a nemzeti őrserleg, s hogy szóba kerültek-e a Nemzeti Bank alapítványai. ","shortLead":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna...","id":"20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6725c-fbe2-499d-aa5d-2e9707812c85","keywords":null,"link":"/360/20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","timestamp":"2021. március. 15. 19:40","title":"Duma Aktuál: Kívánjuk a cenzúrát és a sajtó eltörlését! - avagy a márciusi 14 pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga legyen saját szája íze szerinti chartát készíttetni. Tíz éve terjesztették a parlament elé az alaptörvényt.\r

","shortLead":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga...","id":"202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d0ec5-0375-4d97-a25d-743a3553a4eb","keywords":null,"link":"/360/202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"10 éves Orbán bunkósbotja, a kilencszer módosított \"gránitszilárdságú\" alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","shortLead":"Galgóczi Ágnes szerint az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a leginkább érintett.","id":"20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f573da2-d39d-4cab-84c1-11c4f8cbca6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_galgoczi_agnes_koronavirus","timestamp":"2021. március. 14. 14:32","title":"Megyénként eltérő járványintézkedéseket vezethetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más üzenetküldőnél már találkozhattunk ezzel a speciális beszédgyorsítási, illetve -lassítási funkcióval. ","shortLead":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más...","id":"20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8590191-9e02-4949-b74c-5dd320287df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","timestamp":"2021. március. 16. 10:03","title":"Lassabban vagy gyorsabban: hangos újítás érkezik a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]