Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","shortLead":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","id":"20210316_magyarorszag_bloomberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd9fd9-a597-4498-90d6-8c523808f5a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_magyarorszag_bloomberg","timestamp":"2021. március. 16. 11:55","title":"Magyarországra jön a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","shortLead":"A Revoluthoz és a céget felügyelő litván jegybankhoz fordult az MNB az áprilisra ígért díjmódosítás miatt.","id":"20210317_mnb_revolut_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ab22b-c258-4513-82f5-6cabddc4c5d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_mnb_revolut_dijak","timestamp":"2021. március. 17. 10:29","title":"Figyelmeztet az MNB: magyar törvényt sérthet a Revolut díjmódosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja, hogy a döntés az övé, nagy rajta a nyomás, hogy továbbvigye a családi tradíciót. A monostor gyermekei negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja...","id":"20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555265c1-8c6b-46b3-a3ae-47fbb926cfe5","keywords":null,"link":"/360/20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 16. 19:00","title":"Doku360: Ha nem leszel szerzetes, elvehetik tőlünk a házunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járványban a hírözönből nehezen hámozható ki, hol tart a világ a vakcinázással. A pillanatnyi helyzetkép látható alábbi ábránkon.","shortLead":"A járványban a hírözönből nehezen hámozható ki, hol tart a világ a vakcinázással. A pillanatnyi helyzetkép látható...","id":"20210317_Oltasterkep_hol_hanyszor_mivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c63d70-e663-4311-9743-31318435e18e","keywords":null,"link":"/360/20210317_Oltasterkep_hol_hanyszor_mivel","timestamp":"2021. március. 17. 11:00","title":"Hol, hányszor, mivel? Globális és régiós oltástérkép egyetlen infografikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető.","shortLead":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha...","id":"20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81bbc5-aab9-474d-867f-aa04ece462cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","timestamp":"2021. március. 16. 15:03","title":"Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Lunar Gateway nevű űrállomás fontos pont lesz a Holdra, valamint később a Marsra induló űrhajósok számára. Ehhez készített egy műszert az Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratórium.","shortLead":"A Lunar Gateway nevű űrállomás fontos pont lesz a Holdra, valamint később a Marsra induló űrhajósok számára. Ehhez...","id":"20210317_hold_tritel_sugarzasmero_rendszer_lunar_gateway_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2740fd-59db-4d95-bc14-d244800394b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hold_tritel_sugarzasmero_rendszer_lunar_gateway_urkutatas","timestamp":"2021. március. 17. 20:13","title":"Magyar fejlesztésű eszköz kerül a Hold körüli új űrállomás legfontosabb rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba a saját rendelőjében adja be a védőoltást, ezért egymillió forintra bírságolta praxisát az illetékes kormányhivatal. Jogi útra tereli az ügyet.","shortLead":"Kiss Csaba a saját rendelőjében adja be a védőoltást, ezért egymillió forintra bírságolta praxisát az illetékes...","id":"20210317_koronavirus_jarvany_vakcina_erdokertes_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79c6337-b576-4ce6-9262-5b0845952372","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_vakcina_erdokertes_haziorvos","timestamp":"2021. március. 17. 23:03","title":"A bírság után sem hajlandó oltani az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szélenergiával, tengervízből állítana elő hidrogént a Siemens, forradalmasítva a robbanásszerű fejlődés előtt lévő ágazatot. Az EU is fontos szerepet szán a környezetkímélő fűtőanyagnak.","shortLead":"Szélenergiával, tengervízből állítana elő hidrogént a Siemens, forradalmasítva a robbanásszerű fejlődés előtt lévő...","id":"202106__hidrogen__europai_tervek__kulcs_azold_jovohoz__szellel_belelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75cf451-509c-49b4-976d-6e503f834a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1558958c-7a4a-4e35-8577-364cd9130619","keywords":null,"link":"/360/202106__hidrogen__europai_tervek__kulcs_azold_jovohoz__szellel_belelt","timestamp":"2021. március. 16. 15:00","title":"Zöld hidrogénnel kerülhetjük el a klímakatasztrófát, de nagyon sokba fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]