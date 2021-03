Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","shortLead":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","id":"20210318_szersen_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa518dce-3b84-4571-a6e9-a18c42335af7","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_szersen_gyula","timestamp":"2021. március. 18. 05:08","title":"Meghalt Szersén Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány ma ülésezett, azt nem árulta el, hogy milyen döntés született a korlátozások fenntartásáról. ","shortLead":"A kormány ma ülésezett, azt nem árulta el, hogy milyen döntés született a korlátozások fenntartásáról. ","id":"20210317_Gulyas_Alhir_hogy_a_kormany_az_orszag_egyes_teruleteire_vonatkozo_korlatozasokra_keszulne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0222a6b3-01ef-470a-9d06-ff69681051e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Gulyas_Alhir_hogy_a_kormany_az_orszag_egyes_teruleteire_vonatkozo_korlatozasokra_keszulne","timestamp":"2021. március. 17. 18:47","title":"Gulyás: Álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","shortLead":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","id":"20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9cdaac-d554-4703-bd84-485b199308e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","timestamp":"2021. március. 19. 13:03","title":"Kiderítette a WHO, honnan terjedhetett el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ, hogy mire lesz jó ez a plasztikkártya.","shortLead":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ...","id":"20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b8263-7586-46b6-ba18-0ab86c9239fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:06","title":"Gulyás elmondta, miért kaphat valaki két védettséget igazoló kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk az oltási kampányt, mert az ellenszereknél egyaránt figyelembe kell venni a hatalmas előnyöket, illetve a kockázatokat is. ","shortLead":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk...","id":"20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028399d8-5824-4d68-bed8-0372a293aa76","keywords":null,"link":"/360/20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","timestamp":"2021. március. 18. 07:31","title":"Financial Times: Csak semmi AstraZeneca-pánik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ legnagyobb gyártója magyar Audi.","shortLead":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ...","id":"20210318_Audi_eves_jelentes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21533-abdb-49bc-8a54-f54f75f5f8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Audi_eves_jelentes_2020","timestamp":"2021. március. 18. 15:46","title":"Közel 400 milliárd forinttal csökkent a magyar Audi-gyár bevétele tavaly, de adózott eredménye 53 milliárddal nőtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]