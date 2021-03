Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint a kormány hajlandó akár több pénzt is költeni a falusi kisboltokra. Kérdés: megtérül-e valaha is, és működni fog-e a kormányzati elképzelés, hogy a postai szolgáltatások tartják majd életben az üzleteket.","shortLead":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint...","id":"20210318_kisboltok_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7de04ff-931f-4e86-836f-49d15d261756","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_kisboltok_allami_tamogatas","timestamp":"2021. március. 18. 14:05","title":"Elég az állam pénze arra, hogy lenyomják a falusi kisboltok a városi szupermarketeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő.","shortLead":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki...","id":"20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7224dc3-7fa3-4dc6-96c5-97ec68746fda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","timestamp":"2021. március. 18. 20:32","title":"99 eurócent osztalékot fizetne 2020 után a Graphisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3462b-5d6d-4f3c-9844-86187350b4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","timestamp":"2021. március. 17. 15:38","title":"Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","shortLead":"Budapesten az alacsonyabban fekvő részeken is hullt a hó péntek délelőtt.","id":"20210319_havazas_ho_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31c30b-e86c-434e-bc21-c0d9441f335a","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_havazas_ho_budapest","timestamp":"2021. március. 19. 11:59","title":"Az ország több pontján is havazni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","shortLead":"A rendezőknek, közte Budapestnek április 7-ig kell jeleznie, mennyi szurkolót enged be a stadionjába.","id":"20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dcd070-0dbe-451f-82f8-3686535e10a6","keywords":null,"link":"/sport/20210317_foci_eb_budapest_puskas_arena","timestamp":"2021. március. 17. 18:50","title":"Bukja az Eb-rendezést az a város, ahol nem lehetnek nézők a stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1546f66c-b0b3-4cdd-9e34-32dd15839f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","timestamp":"2021. március. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vakcina mutyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91235fae-55bf-4b36-a02c-c584655c04f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ár-érték bajnok dél koreai SUV mostantól modernizált technikával állja harcot a riválisok ellen.","shortLead":"Az ár-érték bajnok dél koreai SUV mostantól modernizált technikával állja harcot a riválisok ellen.","id":"20210319_erosebb_dizelmotorral_jott_meg_a_felfrissitett_ssangyong_rexton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91235fae-55bf-4b36-a02c-c584655c04f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d89468e-a273-4dc0-9b2f-9c126ed5821d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_erosebb_dizelmotorral_jott_meg_a_felfrissitett_ssangyong_rexton","timestamp":"2021. március. 19. 11:21","title":"Erősebb dízelmotort kapott a felfrissített SsangYong Rexton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]