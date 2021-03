Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","shortLead":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","id":"20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10efba-bc02-41ca-9ca2-adb4e7b90caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:53","title":"A Fidesz kilép az Európai Néppártból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","shortLead":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","id":"20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be55f62a-8899-4a1c-8520-3d45dc3a8eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","timestamp":"2021. március. 19. 05:58","title":"Lecsaptak a rendőrök a balatonfüredi férfira, aki bitcoinnal fizetett a neten rendelt kábítószerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","shortLead":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","id":"20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057b5391-6436-4227-ae3e-2850aa438be0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Angelina Jolie családon belüli erőszakkal vádolja Brad Pittet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping Computer.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping...","id":"20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a837c-6cf6-4aae-b0e8-3764a390b8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. március. 20. 14:24","title":"Megtámadták az Acert, állítólag 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár elmondta, mivel terveznek az oktatásban, de meghagyta: nem biztos, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mivel terveznek az oktatásban, de meghagyta: nem biztos, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé...","id":"20210319_maruzsa_koronavirus_ujranyitas_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eddc38-3304-45f3-bba0-a79cccaac65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_maruzsa_koronavirus_ujranyitas_iskolak","timestamp":"2021. március. 19. 13:32","title":"Maruzsa: Húsvét utáni nyitásra és szóbeli érettségire készülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot kapó Batthyány Alapítványhoz.","shortLead":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot...","id":"202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38004acf-d634-4b3e-842b-2a5adcccdabf","keywords":null,"link":"/360/202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","timestamp":"2021. március. 19. 12:00","title":"Kávéház és szalon is lesz a milliárdokért felújított budai palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt...","id":"20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92f7fe-ef34-4ccb-8858-0f7ad576b766","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 18. 15:17","title":"Ezek a cégek, vállalkozók lehetnek a 10 milliós ingyenhitel nagy vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]