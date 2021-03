Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","shortLead":"Terveznek egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is a Trónok harca nyomán.","id":"20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33f8943-7054-4dec-aa13-86ddaa5fa333","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Hianyzott_mar_egy_kis_Tronok_harca_Harom_elozmenysorozat_is_jon_hozza","timestamp":"2021. március. 19. 14:05","title":"Hiányzott már egy kis Trónok harca? Három előzménysorozat is jön hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101bc9d-2927-4041-ab04-92f7e87cb269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A laphoz eljuttatott szórólapon lévő telefonszámot ugyanakkor senki nem vette fel. A hvg.hu kérdésére a képviselő egy közleményt küldött alapítványának jótékonykodásáról.","shortLead":"A laphoz eljuttatott szórólapon lévő telefonszámot ugyanakkor senki nem vette fel. A hvg.hu kérdésére a képviselő...","id":"20210321_Husveti_csomagot_oszt_egy_fideszes_kepviselo_a_miskolci_Avason_csobor_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2101bc9d-2927-4041-ab04-92f7e87cb269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6692648d-0efa-4112-8923-5ca71b118b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Husveti_csomagot_oszt_egy_fideszes_kepviselo_a_miskolci_Avason_csobor_katalin","timestamp":"2021. március. 21. 08:47","title":"Húsvéti csomagot oszt egy fideszes képviselő a miskolci Avason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak - állapította meg egy óceánkutatók által készített tanulmány.","shortLead":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak...","id":"20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69154e92-9b06-472b-85e4-02892ceb6426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","timestamp":"2021. március. 20. 16:03","title":"Most először feltérképezték az óceáni területeket, melyekkel odacsaphatunk a klímaváltozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","shortLead":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","id":"20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d30d-1447-4d70-beb7-07acb5cc8196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. március. 20. 22:00","title":"Von der Leyen kiviteli tilalommal fenyegeti az AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","shortLead":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","id":"20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e0add-59b6-4343-a1d2-f0569868c1ef","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","timestamp":"2021. március. 20. 18:01","title":"Bige László egyik szeme sír, de a másik nevet: elképesztő növekedést produkált a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","shortLead":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","id":"20210319_Bombariado_TV2_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5604a-8005-4527-af3e-5113cdccfa4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_Bombariado_TV2_kozpont","timestamp":"2021. március. 19. 19:35","title":"Bombariadó volt a TV2 központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]