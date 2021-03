Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926b2fe-efc7-448f-a00b-b2b4cd6faca2","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","timestamp":"2021. március. 22. 10:51","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február vége óta már nem lehetett újonnan megvásárolni két iMac-et, most pedig végleg kivették azokat a kínálatból.","shortLead":"Február vége óta már nem lehetett újonnan megvásárolni két iMac-et, most pedig végleg kivették azokat a kínálatból.","id":"20210322_apple_imac_m1_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad3452-d441-47e1-8404-b2b57df64c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_apple_imac_m1_processzor","timestamp":"2021. március. 22. 14:03","title":"Helyet csinálhatott az Apple, jöhetnek a saját processzorral szerelt iMac-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Készülhet a csapat.","shortLead":"Készülhet a csapat.","id":"20210320_A_tokioi_olimpiara_valo_kijutas_kapujaban_a_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5806a5e7-7d40-45e8-b197-50d3e45935f3","keywords":null,"link":"/sport/20210320_A_tokioi_olimpiara_valo_kijutas_kapujaban_a_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2021. március. 20. 19:03","title":"A tokiói olimpiára való kijutás kapujában a női kézilabda válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének ötletéből faragott törvényjavaslatot, amely a területi kamaráktól a Parragh László vezette országos központhoz irányítaná az önkéntes kamarai hozzájárulás teljes összegét. A területi kamarák durva központosítást látnak a pénzek átcsatornázásában, és egyelőre a részleteket sem ismerik. Annyi már most is látható, hogy a változtatás legnagyobb vesztese a központi régió lesz, ami újabb csörtéhez vezetett múlt héten a budapesti és az országos kamara vezetője között. ","shortLead":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf982a0-3173-4dd1-9a99-d1a16c7d5555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","timestamp":"2021. március. 22. 12:26","title":"\"Ez a szokásos módszere Parragh elnök úrnak\" – Áll a bál a kamarai hozzájárulás einstandolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre, akit nem oltottak be.","shortLead":"Sőt, ő maga azt mondta, ha az országok nem is teszik kötelezővé, a Qantas például biztosan nem enged fel olyat a gépre...","id":"20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a253500-f820-4641-af43-c7730fd7ce26","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_ausztralia_qantas_vedooltas","timestamp":"2021. március. 21. 21:18","title":"Egy ausztrál légitársaság vezetője már biztos benne, hogy nem lehet utazni védőoltás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek alakuljanak ki a Földön – állapították meg a Leedsi Egyetem geológusai.","shortLead":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek...","id":"20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ab931-ea5c-4264-a70f-da8013a2c130","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","timestamp":"2021. március. 21. 16:03","title":"A villámcsapásoknak is köszönhetjük, hogy van élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]