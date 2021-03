Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes szakácskönyvet tett közzé, amivel felvehetjük a kesztyűt a pazarlás ellen. ","shortLead":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes...","id":"20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c89cbd-c7b9-40a2-a5e6-dbd6217c83d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","timestamp":"2021. március. 23. 10:59","title":"Az IKEA ingyenes szakácskönyvet tett közzé arról, hogy hogyan főzzünk élelmiszer-hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml szerint nem kell tudni, melyik orosz vakcinával oltják be az elnököt, hiszen mindegyik biztonságos.","shortLead":"A Kreml szerint nem kell tudni, melyik orosz vakcinával oltják be az elnököt, hiszen mindegyik biztonságos.","id":"20210323_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63eca02-d255-41c2-8c0b-17922bae396d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 23. 15:38","title":"Titok, hogy Putyin melyik orosz oltást kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan tud, de sokan mégis bizonytalanok még benne: az 5G-nek nincs egészségkárosító hatása.","shortLead":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan...","id":"20210324_5g_halozat_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abbcb2-ddd8-4c48-8638-247d238af2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_5g_halozat_kutatas","timestamp":"2021. március. 24. 10:59","title":"Újabb kutatás mondta ki: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet költötte a járvány előtt. A sokéves alulfinanszírozás eredménye többek közt a krónikus munkaerőhiány. A járvány miatt 2020-ban negyedével-harmadával több pénz ment el egészségügyre, a legtöbb ugyanakkor a részben fölösleges eszközbeszerzésre.","shortLead":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet...","id":"20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80daa2a0-ec91-40d2-b1fa-bdbe2b513770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 14:00","title":"25 éves mélyponton volt az egészségügyi büdzsé, mielőtt jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24e5a42-06c8-4747-94ec-9f191c3ecfc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lap ötéves fennállását ünnepli. Az elmúlt fél évtized nem volt döccenők nélküli, de a Siópart túlélt és virul.","shortLead":"A lap ötéves fennállását ünnepli. Az elmúlt fél évtized nem volt döccenők nélküli, de a Siópart túlélt és virul.","id":"202111_folyoirat__balaton_siofok_elso_kulturalis_folyoirata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24e5a42-06c8-4747-94ec-9f191c3ecfc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a80aed-c1b6-4620-9bd0-c7410009c75b","keywords":null,"link":"/360/202111_folyoirat__balaton_siofok_elso_kulturalis_folyoirata","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Nem veszett el a kultúratámogatás labirintusában Siófok első kulturális folyóirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","shortLead":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","id":"20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44f9926-16af-43bc-85e6-a78b952643fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","timestamp":"2021. március. 22. 17:18","title":"Felárat kért az autószerelő, az ügyfél erre elővette a baseballütőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]