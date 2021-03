Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 23. 14:30","title":"Mennyire lehet zöld a jövő építőipara?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","shortLead":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","id":"20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b4a38-0e60-487e-8bdc-3c3b0380e60c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","timestamp":"2021. március. 23. 12:39","title":"Orbán: A kormány tárgyal a bolti korlátozások átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar felhasználó szerint a Viber egy új frissítés óta nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Több magyar felhasználó szerint a Viber egy új frissítés óta nem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20210323_viber_hiba_frissites_ertesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dfc8e0-7e04-4ced-8f9a-240d247fd633","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_viber_hiba_frissites_ertesites","timestamp":"2021. március. 23. 13:03","title":"“Nem csöng, nem jön értesítés” – sok magyar panaszkodik a Viber újabb frissítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás folyamatát.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás...","id":"20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94993716-696d-4083-8f56-199008fae1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","timestamp":"2021. március. 24. 19:08","title":"2023-ban indulhat az új magyar gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","shortLead":"Németország öt napra zárt volna be, de a kancellár az utolsó pillanatban változtatott a terven.","id":"20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ca6603-024b-43e4-ac01-523059decf19","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_nemetorszag_lezaras_husvet_angela_merkel","timestamp":"2021. március. 24. 13:22","title":"Merkel visszavonta a nagy húsvéti zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","id":"20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e720469f-f200-426c-bcc1-c8bca0ef7af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 12:16","title":"Dobrev Klárának kétoldali tüdőgyulladása lett a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről Sandra Gallina beszélt az Európai Parlament szakbizottsága előtt. Az igényelt mennyiségre, és a teljesítés részleteire vonatkozó információk a gyógyszergyártó cégek és a tagállami kormányok közötti megállapodásban szerepelnek.","shortLead":"A tagállamok közvetlenül a gyártóktól rendelték meg az oltóanyagokat, az EU csak egy keretszerződést kötött – erről...","id":"20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6871e-0f39-4099-a6ff-84b30755e79d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210323_megrendelo_vakcina_beszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 16:25","title":"Újabb dokumentummal igazolja Brüsszel, hogy a kormány csúsztat a vakcinaszerződésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]