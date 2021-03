Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram egyes elemeit.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram...","id":"20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9c1234-6492-48b2-a0fe-373cd970e571","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 23. 12:56","title":"Müller Cecília: Csaknem 100 százalékos a brit mutáns jelenléte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","shortLead":"A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt.","id":"20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22110fe3-7e58-463a-a500-d18c75745d59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Kariko_Katalin_oltas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2021. március. 23. 21:54","title":"Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","shortLead":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","id":"20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f29793f-cb63-4241-af43-3a8bf828c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","timestamp":"2021. március. 23. 17:31","title":"Négy kérdést tettünk fel a Koronavírus Sajtóközpontnak, de csak egy kamarának címzett beszólással válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés egyetlen év alatt – számolt be a The Guardian a legfrissebb statisztikai adatok alapján.","shortLead":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés...","id":"20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1d9411-6afb-4d42-8b91-8047978405f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","timestamp":"2021. március. 23. 17:13","title":"Szinte összeomlott a brit élelmiszer- és italexport az EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel a középkategóriás mobilok mezőnyét igyekszik erősíteni a gyártó.","shortLead":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel...","id":"20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a724d77-dcc6-40c5-b411-118fed2de663","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","timestamp":"2021. március. 22. 16:03","title":"Két új mobillal állt elő a Xiamiből kivált márka, a Poco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","shortLead":"Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának a világbajnok.","id":"20210323_milak_kristof_uszo_ob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b85267-1d3a-42da-a141-099d28a0d8a6","keywords":null,"link":"/sport/20210323_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2021. március. 23. 19:47","title":"Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem bosszút áll.","shortLead":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem...","id":"20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71518579-eaaf-46a1-aa79-87e9d97dffb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","timestamp":"2021. március. 22. 21:41","title":"Megvágta az ellenzéki képviselők tiszteletdíját, a sajátját nem csökkentette Komló fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek állapotát hosszú távon vizsgáló felmérések rendre arra az eredményre jutnak, hogy aggasztó szövődményei lehetnek a fertőzésnek. ","shortLead":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek...","id":"20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6892ab9f-ab35-458c-ac51-d6b70d70c74a","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","timestamp":"2021. március. 23. 11:53","title":"Háromból egy fertőzőtt hónapokkal később is a Covid szövődményeivel küszködik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]