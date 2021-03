Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","shortLead":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","id":"20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f692f877-2d5e-4861-8d1d-837b9bdb9177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Egy percre Budapesten is leáll a közlekedés, hogy a járvány áldozataira emlékezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymás után negyedik parlamenti választását nyerte meg Mark Rutte holland kormányfő pártja, és megerősödött koalíciós partnere, a D66 is. Hollandia aktívabb szerepet játszhat az EU-ban.","shortLead":"Egymás után negyedik parlamenti választását nyerte meg Mark Rutte holland kormányfő pártja, és megerősödött koalíciós...","id":"20210324_Tartos_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60063fcf-c2fe-42fd-9be5-f7efa827b39a","keywords":null,"link":"/360/20210324_Tartos_hullam","timestamp":"2021. március. 24. 15:00","title":"A járványban elkövetett hibák ellenére megerősödött a választáson a holland kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen az álprofil.","shortLead":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen...","id":"20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df554-289f-41bf-b388-739ea71f7948","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","timestamp":"2021. március. 23. 10:39","title":"Három hónap alatt 1,3 milliárd kamuprofilt törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben kiderült, egyébként nem volt fegyvere.



","shortLead":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben...","id":"20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f825604-30df-4bfd-b810-10afb38bf1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","timestamp":"2021. március. 24. 09:58","title":"Vádlott lett a Covid-munkanélküli zalai szakácsból, aki rendőrök lelövésével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef452ef-2381-405a-87f9-1906f5460c13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Banksy Game Changer című munkáját árverezték el, de az összeg nem a “láthatatlan” alkotót gazdagítja.","shortLead":"Banksy Game Changer című munkáját árverezték el, de az összeg nem a “láthatatlan” alkotót gazdagítja.","id":"20210324_banksy_game_changer_festmeny_arveres_brit_egeszsegugy_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef452ef-2381-405a-87f9-1906f5460c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b70b41-b39a-4d95-b8bb-48368fbb6d03","keywords":null,"link":"/elet/20210324_banksy_game_changer_festmeny_arveres_brit_egeszsegugy_korhaz","timestamp":"2021. március. 24. 10:10","title":"Több mint 7 milliárdhoz jut egy brit kórház egy eladott Banksy-festmény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","shortLead":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","id":"20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9cf20d-8725-49d8-9538-ef6264c147fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","timestamp":"2021. március. 24. 18:47","title":"Már lehet pályázni a 2021-es Év háza díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7984f6-b52e-4c7b-aefa-d032d9396046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat évvel a halála után elárulták, mi történt a Motörhead frontemberének hamvaival. ","shortLead":"Hat évvel a halála után elárulták, mi történt a Motörhead frontemberének hamvaival. ","id":"20210323_Toltenyekbe_porciozva_osztottak_szet_Lemmy_hamvait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7984f6-b52e-4c7b-aefa-d032d9396046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72067f13-f38c-4d22-a08b-6b158075dc9b","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Toltenyekbe_porciozva_osztottak_szet_Lemmy_hamvait","timestamp":"2021. március. 23. 09:48","title":"Töltényekbe porciózva osztották szét Lemmy hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]