[{"available":true,"c_guid":"2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt megbosszulni.","shortLead":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt...","id":"20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c67952-a0fb-4461-9abc-ce4a487aff13","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","timestamp":"2021. március. 25. 19:14","title":"Molotov-koktélt dobott a gyerekszobába egy férfi, aki anyósával akart leszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","shortLead":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","id":"20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984ffca-a490-48f3-a2cb-d620e1e2a0e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"Rendkívüli támogatást kapnak Újpest háziorvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","shortLead":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","id":"20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae40ae1-27e6-416d-999a-db3d7aec93ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","timestamp":"2021. március. 24. 20:51","title":"Április elejétől kinyithatnak a luxemburgi teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805f3a43-01ae-4c71-81ed-6d93250726c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Penz András két napja került kórházba. 71 éves volt.","shortLead":"Penz András két napja került kórházba. 71 éves volt.","id":"20210326_elhunyt_Penz_Andras_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805f3a43-01ae-4c71-81ed-6d93250726c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5375b70c-6d36-4f3a-96a9-a265e6f35c79","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_elhunyt_Penz_Andras_DK","timestamp":"2021. március. 26. 11:55","title":"Elhunyt Penz András, a DK kistarcsai önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak a biztonsági piacon. Nemrég az egészségügyi szektor is felkeltette a Tasnádi László, volt belügyi államtitkár nevével fémjelzett kör figyelmét – épp akkor, amikor Pintér alá került a terület. ","shortLead":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak...","id":"20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840494f-cf3b-46af-95f8-14a9bdc58ae5","keywords":null,"link":"/360/20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","timestamp":"2021. március. 25. 12:30","title":"Még egy kormányváltás sem rengethetné meg Pintérék pozícióit az őrző-védő piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. ","shortLead":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho...","id":"20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a64e4-c078-4f54-92c0-0bc2d1cac754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2021. március. 26. 16:58","title":"Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne a nyilvántartásban. ","shortLead":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne...","id":"20210325_operativ_torzs_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d57f89-495d-4aff-a350-7279232c6246","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_operativ_torzs_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 13:50","title":"Ma indul a honlap, ahol megnézheti, érvényes-e a regisztrációja az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","shortLead":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24655702-9d4e-41ac-b060-3dd36ada522b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","timestamp":"2021. március. 26. 09:03","title":"Bemondta a Google: ezek az androidos mobilok kapják meg a gyorsabb Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]