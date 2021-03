Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam volt a járvány előtt, amely arányaiban kevesebbet költött egészségügyre, mint Magyarország; kanyarban előző gazdaságot remél az MNB. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam...","id":"20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6ccc6-eb45-4e2d-b988-b60916f9c89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","timestamp":"2021. március. 28. 07:00","title":"És akkor a kormánynak végre eszébe jutottak a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","shortLead":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","id":"20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d49469-eee6-43d4-a39d-0ca57b9b53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2021. március. 29. 06:26","title":"Továbbra is rendőrök őrzik Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan megsérültek, de az eddigi információk szerint csak a terroristák haltak meg. ","shortLead":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan...","id":"20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077de60e-44ca-404a-96f0-eb19c2e9f2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Ismét egy keresztény templom ellen követtek el merényletet Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán a programkódjukba írt sorokból ered - mutat rá Hannah Fry matematikus az Emberek és gépek című könyvben.","shortLead":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán...","id":"20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1bbed0-e6a2-4415-9815-9badc2d92938","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","timestamp":"2021. március. 27. 19:15","title":"Egy furcsa vereség története. Avagy hogyan győzte le Kaszparovot egy gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a felmelegedés.","shortLead":"Folytatódik a felmelegedés.","id":"20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a3e27-cf29-40e3-a375-0adda92512bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","timestamp":"2021. március. 29. 05:10","title":"Húsz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be az egyiptomi állami média.","shortLead":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be...","id":"20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcba83b-1633-4192-b9da-efdd794f9dbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","timestamp":"2021. március. 27. 21:25","title":"Sok halott egy kairói házomlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","shortLead":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","id":"20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a47c7d7-c3a7-4d1c-bd89-b195f20d7663","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Bubnóék zenéje – itt megnézheti a Szent Efrém Férfikar koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]