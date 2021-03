Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ehhez azonban elég embert rá kell venni, hogy betartsák az intézkedéseket. Az ITM epidemiológusa és Jakab Ferenc virológus egy szerda esti előadáson arról is beszélt, ha egyszer eljön az idő, akkor sem szabad úgy nyitni, hogy elengedjük a gyeplőt és hátradőlünk.","shortLead":"Ehhez azonban elég embert rá kell venni, hogy betartsák az intézkedéseket. Az ITM epidemiológusa és Jakab Ferenc...","id":"20210324_Oroszi_Beatrix_Jakab_Ferenc_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f49f769-c13c-4533-bafb-62bd0fb33606","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Oroszi_Beatrix_Jakab_Ferenc_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 20:18","title":"Oroszi Beatrix: Ne legyünk kishitűek, ezt a vírust le tudjuk győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A járvány kezdete óta 690 ezer maszkot osztott ki a társaság a munkavállalók között.","shortLead":"A járvány kezdete óta 690 ezer maszkot osztott ki a társaság a munkavállalók között.","id":"20210325_Volanbusz_elso_ajtos_felszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd422d8-5a4e-4819-89a6-070b77e6cf5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Volanbusz_elso_ajtos_felszallas","timestamp":"2021. március. 25. 17:23","title":"Hétfőtől a Volánbusz is felfüggeszti az első ajtós felszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","shortLead":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","id":"20210325_Budapesten_videk_alberlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6811f-ff35-4659-8aba-313c486268c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210325_Budapesten_videk_alberlet","timestamp":"2021. március. 25. 11:58","title":"Hónapok óta először emelkedtek az albérletárak Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenegál, Peru vagy Tunézia már szabadabb nálunk a civil szervezet friss jelentése alapján.","shortLead":"Szenegál, Peru vagy Tunézia már szabadabb nálunk a civil szervezet friss jelentése alapján.","id":"20210325_Magyarorszag_reszben_szabad_Freedom_House","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed021572-8fa0-4311-b054-763b1bd2f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Magyarorszag_reszben_szabad_Freedom_House","timestamp":"2021. március. 25. 12:35","title":"Magyarország csak \"részben szabad\" a Freedom House szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","shortLead":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","id":"20210325_Ausztria_ingazas_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7035c35f-d355-4836-aaca-425875750990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ausztria_ingazas_teszt","timestamp":"2021. március. 25. 21:21","title":"Ausztria: háromnaponta teszteltetniük kell magukat az ingázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50384762-3ed1-4421-8538-6185c2631364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcsra pörgették a retrót a japánok prémium autójában.","shortLead":"Csúcsra pörgették a retrót a japánok prémium autójában.","id":"20210324_Rendes_lemezjatszon_lehet_zenet_hallgatni_a_legujabb_Lexusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50384762-3ed1-4421-8538-6185c2631364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23872d50-ca2a-4c0c-8b86-1928c1da828c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Rendes_lemezjatszon_lehet_zenet_hallgatni_a_legujabb_Lexusban","timestamp":"2021. március. 24. 17:59","title":"Rendes lemezjátszón lehet zenét hallgatni egy egyedi Lexusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet.","shortLead":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is...","id":"20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edfe9e-fe4b-491b-9be0-6b531c6c4d77","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","timestamp":"2021. március. 25. 16:19","title":"Szigorú feltételeket ír elő az első fővárosi Airbnb-szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]