Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","shortLead":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","id":"20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b76dd-5616-46e3-b61b-357a581df553","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","timestamp":"2021. március. 28. 18:20","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Mexikóban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9e9aed-6bad-4a9f-b27a-ae819016de8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lendvay utcai székház kerítésén azért másztak be az AVM aktivistái, hogy felhívják a figyelmet a kilakoltatási moratórium meghosszabbítására.","shortLead":"A Lendvay utcai székház kerítésén azért másztak be az AVM aktivistái, hogy felhívják a figyelmet a kilakoltatási...","id":"20210328_Aktivistak_masztak_be_a_Fidesz_szekhazaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9e9aed-6bad-4a9f-b27a-ae819016de8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306fbd39-48b2-46a7-bed4-9bb0d173fc11","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Aktivistak_masztak_be_a_Fidesz_szekhazaba","timestamp":"2021. március. 28. 12:07","title":"Aktivisták másztak be a Fidesz-székház erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc54e040-72dd-4884-aa2c-9f3848558a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","shortLead":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","id":"20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a273f51-24f6-4560-b2b7-6f13a905e70d","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","timestamp":"2021. március. 29. 09:55","title":"Kosz, penész mindenütt – sütőüzemet záratott be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de a nemzetközi figyelem, illetve a nemzeti önbecsülés növelése az autokráciák vezetőinek megéri a befektetést.","shortLead":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de...","id":"20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd1345e-52d7-4a3e-bfed-25b966c57014","keywords":null,"link":"/360/20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","timestamp":"2021. március. 28. 09:30","title":"Foreign Affairs: Miért szeretik az autokraták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","id":"202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b2dad-6d5e-44e9-b1ca-f124715ab68c","keywords":null,"link":"/cegauto/202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","timestamp":"2021. március. 29. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes szervezeteivel szemben, válaszul arra, hogy korábban Washington és Ottawa más országokkal közösen kínai állampolgárokra szabott ki büntetést az északnyugat-kínai Hszincsianggal összefüggésben.","shortLead":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes...","id":"20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534662e1-d6ec-4106-af52-37ca65570856","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","timestamp":"2021. március. 27. 19:03","title":"Folytatódik a diplomáciai csörte Kína és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]