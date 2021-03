Mint a legtöbb a cég esetében, az Apple vezetőségét is érzékenyen érinti, ha egy bemutatásra váró termékének jellemzői még az újdonság hivatalos leleplezése előtt kitudódnak. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében a vállalat számos megelőző intézkedést hozott, ám ezek a legfrissebb hírek szerint csak félmegoldások – sokkal szigorúbb ellenőrzésre van szükség.

A The Information úgy tudja, hogy az almás cég meg is hozott néhány döntést, ami elejét veheti a szivárgásoknak. Ezek közé tartozik, hogy az Apple által alkalmazott gyári munkások továbbra is arc- és ujjlenyomat-ellenőrzés után léphetnek csak be a munkaterületre. Ha a dolgozók közt olyan is akad, aki büntetett előéletű, úgy az nem vehet részt olyan munkafázisban, ahol a még meg nem jelent Apple-termékek előállítása zajlik.

A cég mindemellett a gyártáshoz használt számítógépes rendszereket is frissíti, hogy a különféle alkatrészek minél kevesebb időt töltsenek az egyes szalagoknál. Az Apple állítólag egy olyan változtatást is bevezet ezen a részen, amely az esetleges lopásokat igyekszik lefülelni: a fejlesztés lényege, hogy ha egy termékdarab nem érkezik meg időben a következő csarnokba, úgy a rendszer automatikusan riaszt.

Ehhez kapcsolódik az is, hogy a biztonsági személyzetnek részletesen nyilván kell tartania, ki és hova viszi az egyes alkatrészeket, és azt is, miért szükséges annak mozgatása.

Az új szabályok része még, hogy a hibás, prototípus céljából gyártott alkatrészek megsemmisítéséről készült felvételeket legalább 180 napig meg kell őrizni. A járműveket pedig, amelyek valamilyen gyártáshoz szükséges hozzávalót szállítanak, mind a négy oldalukon kamerákkal kell felszerelni. A szakértők már utóbbi kettőt is túlzásnak tartják.

