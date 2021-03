Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","shortLead":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ffd6e-bbd6-4067-aba8-be404aebc142","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","timestamp":"2021. március. 29. 17:25","title":"5000 mAh-s akkumulátor és egy második kijelző is van a Xiaomi legújabb mobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha szeretnék, hogy a dolgozóik beoltassák magukat, de van, aki erre nem hajlandó? Mire van joguk a cégvezetőknek, és mit tehet meg a dolgozó? Az Adózóna most összefoglalta a tudnivalókat.","shortLead":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha...","id":"20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9d03e-6bfc-4441-a0ac-d94b9c40cad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 29. 14:45","title":"Ki lehet-e rúgni egy dolgozót azért, mert nem akarja beoltatni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben a Pókember filmekből ismert Tom Holland.","shortLead":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben...","id":"202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d79ca-62a7-4063-b2d3-935a71bc7ae7","keywords":null,"link":"/360/202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","timestamp":"2021. március. 30. 14:00","title":"A szuperhősöket traumatizált bankrablóra cserélték a Marvel-filmek sikerrendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják. A mesterséges intelligenciára alapuló rendszer ugyan nem hibátlan, de magyar nyelven az első ilyen szintű megvalósítása az értő keresésnek.","shortLead":"Új szolgáltatással bővült az Arcanum, melynek ingyenes digitális kézikönyvtárát már régóta sokan használják...","id":"20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a5f992-4bf0-4eee-9a7e-8f49da5e8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec3422f-bfa6-47d3-a9c2-faa4a5541807","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_arcanum_ai_mesterseges_intelligencia_magyarul_kereses","timestamp":"2021. március. 29. 08:03","title":"Pár éve még lehetetlennek tűnt: kérdezzen magyarul az Arcanum mesterséges intelligenciájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25eb9136-7cf9-4864-be25-d8548d0a44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérkezettnek látta az időt arra a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, hogy szebbé tegye webes lejátszójának és asztali számítógépeken futtatható alkalmazásának felületét.","shortLead":"Elérkezettnek látta az időt arra a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, hogy szebbé tegye webes lejátszójának és...","id":"20210329_asztali_es_webes_spotify_valtozas_atalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25eb9136-7cf9-4864-be25-d8548d0a44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f53f89-c420-497a-8b07-8c997760964a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_asztali_es_webes_spotify_valtozas_atalakitas","timestamp":"2021. március. 29. 09:03","title":"Rá sem fog ismerni: megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerint az eddigi vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy az újfajta mobiltechnológia, az 5G veszélyt jelentene az emberre.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerint az eddigi vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy az újfajta...","id":"20210330_mta_5g_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7c9e2f-2a0f-41a9-a864-a35a089d119f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_mta_5g_halozat","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"Növekszik-e a minket érő elektromágneses sugárzás az 5G miatt? Az MTA utánajárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.","shortLead":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43abfad7-de7b-4911-be26-43f02c19b002","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","timestamp":"2021. március. 29. 05:21","title":"Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]