Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott választások előtt.","shortLead":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott...","id":"20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49401d3-b486-422a-a3d7-ee09b8b96501","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","timestamp":"2021. március. 28. 17:32","title":"Az örmény miniszterelnök bejelentette, hogy áprilisban lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","shortLead":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","id":"20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22287bfb-32af-47ed-9b0d-544d103161da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 29. 05:41","title":"Lezárják az első ajtókat a budapesti buszokon és trolikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","shortLead":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","id":"20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdff8e1-0e5e-4244-b374-000f07d4bc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","timestamp":"2021. március. 30. 15:32","title":"Salvini a budapesti találkozóról: Nem jön létre közös pártcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","shortLead":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","id":"20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b3252-54dd-40d3-9db6-ddba55eb12b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","timestamp":"2021. március. 29. 17:45","title":"Egyetlen nap alatt 80 koronavírusos beteggel találkozott az ambulancián az önkéntes fogorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rémségekkel indult a hét, van, aki már látja a járvány végét, Szájernek már nincs drogügye. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rémségekkel indult a hét, van, aki már látja a járvány végét, Szájernek már nincs drogügye. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20210330_Radar360_negyedik_hullam_9es_busz_betontomb_a_tizedikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e2ae97-6e11-472d-8e9a-e4ddb0780cea","keywords":null,"link":"/360/20210330_Radar360_negyedik_hullam_9es_busz_betontomb_a_tizedikrol","timestamp":"2021. március. 30. 08:00","title":"Radar360: negyedik hullám, 9-es busz, betontömb a tizedikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","shortLead":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","id":"20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7065af8a-4c9d-42a7-9b7c-212ab9eaebfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","timestamp":"2021. március. 30. 06:19","title":"Tűzvész miatt lezárták a Mount Rushmore környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]