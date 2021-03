Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik a járvány első hullámában a Pesti Úti Idősek Otthonában kapták el a vírust. Hogyan élte meg az Angliában dolgozó nő és az intézmény rabjává vált édesanyja a világjárványt? Interjú.","shortLead":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik...","id":"20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1fd483-b738-47a4-806e-e8228a7cfa0f","keywords":null,"link":"/360/20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","timestamp":"2021. március. 29. 06:30","title":"Egy év a Pesti úton: Alig bírtak járni, de látniuk kellett, hogy a másik is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","shortLead":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","id":"20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015bd82-677a-4a18-a609-1c40cba58d46","keywords":null,"link":"/elet/20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","timestamp":"2021. március. 30. 09:38","title":"George Floyd testvére elmondta, miért nézi meg újra meg újra a brutális rendőri videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","shortLead":"Közel négy évtizeden át volt üzemük az angliai Swindonban.","id":"20210329_eladas_europai_gyar_Honda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a88f1e-7586-4242-916d-76e1a4e0c84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_eladas_europai_gyar_Honda","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Eladta egyetlen európai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé tartozott a Telenor.","shortLead":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé...","id":"20210329_petr_kellner_halal_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9b8f30-7a72-4d24-a94f-90c2806a9829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_petr_kellner_halal_helikopter","timestamp":"2021. március. 29. 07:17","title":"Egy alaszkai helikopterbalesetben meghalt Csehország leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest. A legújabb hírek szerint az iPhone 13 esetén a szenzorszigetet érinti majd a módosítás.","shortLead":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest...","id":"20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3442fba-bba0-4114-a565-0506287f3744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 29. 10:03","title":"Szembetűnő változás lesz az iPhone 13-akon, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését Kínában. Az AP hírügynökség most ebből közölt néhány részletet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését...","id":"20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04eae5-9292-4d1d-a856-91c01018720f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. március. 29. 14:07","title":"Közvetítő fajon át terjedhetett a koronavírus denevérről emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]