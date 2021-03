Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a6a986d-1b2c-46f5-a007-45f8200649a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta egyre korábban nyílnak a cseresznyefák virágai Japánban, ám ezúttal a szokásosnál is hamarabb kezdődött a jelenség. Az elmúlt 1200 évben nem láttak ilyet.","shortLead":"Évek óta egyre korábban nyílnak a cseresznyefák virágai Japánban, ám ezúttal a szokásosnál is hamarabb kezdődött...","id":"20210330_japan_cseresznyefa_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a986d-1b2c-46f5-a007-45f8200649a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b142-f926-4a49-9d63-321a3efcf4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_japan_cseresznyefa_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 08:33","title":"Nagyon rég nem virágoztak ilyen korán a cseresznyefák Japánban, a kutatók szerint ez rossz jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7ae9f1-78b0-4589-b8f1-6612d1406a25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helikopter felszállás helyett pörögni kezdett, majd felborult.","shortLead":"A helikopter felszállás helyett pörögni kezdett, majd felborult.","id":"20210328_Felszallas_helyett_ripityara_tort_az_olasz_penzugyorseg_10_millio_euros_helikoptere__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae7ae9f1-78b0-4589-b8f1-6612d1406a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c360105-7571-4e20-b1b1-18bc6ff81e6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Felszallas_helyett_ripityara_tort_az_olasz_penzugyorseg_10_millio_euros_helikoptere__video","timestamp":"2021. március. 28. 13:35","title":"Felszállás helyett ripityára tört az olasz pénzügyőrség 10 millió eurós helikoptere - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","shortLead":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","id":"20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d49d2-5540-433c-b976-68067e0f3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","timestamp":"2021. március. 28. 20:57","title":"Elvégezték a hazugságvizsgálatot Fekete-Győr Andráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de majdnem 20 ezer munkahelyet is teremtettek a zöldenergia hasznosításával.","shortLead":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de...","id":"20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb6d31-8069-42ba-b086-6190210d2dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 29. 11:03","title":"Húszezer munkahelyet teremtett Skócia a zöldenergia felhasználásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","shortLead":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","id":"20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123ac1-dc89-4457-a185-39656b4ffc2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. március. 30. 08:58","title":"14 oldalon keresztül sorolja a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályait az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek 1990-ben botrányt kavaró írását elítéli, de a költő-politikus korábbi, pozitívnak tartott közéleti szerepét utólagosan nem értékeli át.","shortLead":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek...","id":"202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f054af-7fbd-404b-af6c-e27b280065b0","keywords":null,"link":"/360/202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Megértve elutasítás - Portrétöredékek Csoóri Sándorról Kis János emlékezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","shortLead":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0eb01-65ac-4753-a583-f280e88320bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","timestamp":"2021. március. 29. 19:03","title":"A független tesztlabor szerint ez most a világ legjobb kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]