[{"available":true,"c_guid":"6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen Bécsben, koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen...","id":"202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02f608f-4eeb-49c5-8445-be6e00829e60","keywords":null,"link":"/360/202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","timestamp":"2021. március. 29. 16:00","title":"Imádta Magyarországot a Covidban elhunyt világhírű orosz operaénekes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé a Google.","shortLead":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé...","id":"20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6275a6-c5ac-4cfb-a02a-d758cbf5d35d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","timestamp":"2021. március. 29. 15:03","title":"Szépen lassan minden androidos mobilból slusszkulcsot csinálna a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy hónapon belül harmadszor kapott ki az orosz Andrej Rubljovtól.","shortLead":"A magyar teniszező egy hónapon belül harmadszor kapott ki az orosz Andrej Rubljovtól.","id":"20210330_fucsovics_marton_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64050519-c5f9-4b0a-b165-f3c3cb31ec21","keywords":null,"link":"/sport/20210330_fucsovics_marton_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 30. 10:37","title":"Fucsovics Rubljovról a harmadik vereség után: Andrej ellen minden nehéz, szinte nincs gyenge pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül...","id":"20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d3e00-6235-4712-aed0-4df00f39fcac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","timestamp":"2021. március. 29. 18:12","title":"Halálra gázolt egy gyalogost, majd a hazájába menekült egy lengyel sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","shortLead":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","id":"20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1872f03-a467-4ece-9e4e-320e49c73920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","timestamp":"2021. március. 29. 20:10","title":"Büntetőfékezés után röpült egy palack az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","shortLead":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","id":"20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807b051-bb7b-42ee-afac-cbcc17a3df5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","timestamp":"2021. március. 29. 16:43","title":"Kalkulátort indított az MNB a minősített otthonbiztosítások összehasonlítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással jelentkezett egy berlini startup, a neXenio. A Luca néhány hete a letöltési listák élén volt a Google és az Apple alkalmazásboltjában is. ","shortLead":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással...","id":"202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c373ff-562f-45a2-a960-7b173ba79dd5","keywords":null,"link":"/360/202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","timestamp":"2021. március. 29. 14:00","title":"A németek már tesztelik a QR-es appot, ami étteremben is leköveti a fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést, az árak mennek felfelé, és nem látni, hogy ez változna.","shortLead":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést...","id":"20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca0dbb-4a76-4eaa-a0a2-f3026fbd7532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","timestamp":"2021. március. 30. 06:30","title":"Ha tengerre vágyik, last minute ajánlatokra idén ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]