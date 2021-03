Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6748597b-32aa-4a79-8e8f-5b1ad5b78499","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Koronavírus: 189 elhunyt, 7263 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","shortLead":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","id":"20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d46af-1295-4051-b952-244d86ce097f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","timestamp":"2021. március. 30. 11:14","title":"Kemény bírálatot fogalmazott meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa a magyar médiahelyzettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes jeleneteit a világűrben forgatják.","shortLead":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes...","id":"20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4498bf2-97f7-438f-9dc9-a14a0e9becdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","timestamp":"2021. március. 29. 05:03","title":"Az egy dolog, hogy az űrben játszódik a film, de ott is fogják forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cfc890-b1c2-4bcb-b9aa-52df68f45e22","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban, a Mallban és a Barionban is tulajdonos életének és karrierjének. Petr Kellnert sokan az amerikai álom megtestesülésének tartották hazájában, Csehországban, ám politikai nézetei sokakat aggodalommal töltöttek el.","shortLead":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban...","id":"20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbd607-b519-4307-bea9-f26617c1b27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","timestamp":"2021. március. 29. 17:01","title":"Korszakos zseni vagy a politikusokat mozgató oligarcha? – Így tört előre a most Alaszkában elhunyt Petr Kellner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","shortLead":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","id":"20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7065af8a-4c9d-42a7-9b7c-212ab9eaebfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","timestamp":"2021. március. 30. 06:19","title":"Tűzvész miatt lezárták a Mount Rushmore környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]