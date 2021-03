Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","shortLead":"Többféle módon lehet támogatni a mozit, lehet borcsomagot, illetve bérletet is venni.","id":"20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2943c686-246c-491a-9f9f-0763e41e3988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002d628-767d-46ab-a5ac-de7417caced9","keywords":null,"link":"/kultura/20210330_bem_mozi_tamogatas_akcio","timestamp":"2021. március. 30. 16:07","title":"Segítséget kér a Bem mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg kisebb lesz a képernyőjük tetején meghúzódó szenzorsziget, de néhány újabb pletyka is előkerült.","shortLead":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg...","id":"20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef7837a-f0e6-4c50-8196-227c4ad4699f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","timestamp":"2021. március. 30. 12:03","title":"Hogy milyen lesz az iPhone 13? Egy sor újdonság szivárgott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","shortLead":"Hivatalos a Xiaomi új felsőkategóriás mobiltelefonja, a Mi 11 Ultra.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45934c30-3867-494f-8ee6-01ce15150597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ffd6e-bbd6-4067-aba8-be404aebc142","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_specifikaciok","timestamp":"2021. március. 29. 17:25","title":"5000 mAh-s akkumulátor és egy második kijelző is van a Xiaomi legújabb mobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritka amatőr hiba miatt került rács mögé az olasz szervezett bűnözés egy embere.","shortLead":"Ritka amatőr hiba miatt került rács mögé az olasz szervezett bűnözés egy embere.","id":"20210330_maffia_fozes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382f049c-737b-4750-9354-1a6b0098fdee","keywords":null,"link":"/elet/20210330_maffia_fozes_video","timestamp":"2021. március. 30. 07:33","title":"Hét évig bujkált egy olasz maffiózó, majd lebuktatta magát egy főzővideóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","shortLead":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","id":"20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223bbc0d-b02c-405c-bc65-4c34cabd7cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","timestamp":"2021. március. 29. 18:43","title":"Három hét múlva érkezik a Johnson & Johnson vakcinája Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]