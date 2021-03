Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei a kezdetektől fogva nyomon követik az oltási programokat, hogy miből hány vakcinát adtak be. Erre azért is van szükség, hogy további adatok szülessenek, melyekkel aztán újabb vizsgálatokat végezhetnek.

A CDC egy újabb felmérésében – mintegy sokadik megerősítésként – ismét azt hangsúlyozzák, hogy a vakcinák működnek, amit most már az amerikai védekezést ellátó egészségügyi személyzet is igazol.

Ahogy a világ több országában, úgy az Egyesült Államokban is a kórházi dolgozókat igyekeztek előbb beoltani, hogy védjék a járvány frontvonalában küzdőket. Az ápolók és orvosok a Pfizer–BioNTech-féle, illetve a Moderna oltását kapták. A most kiadott eredmények közel 4000 megfigyelt kórházi dolgozón alapulnak, és több okból hangsúlyosak. Az első és legfontosabb, hogy bár a vakcinagyártók a tömeges oltás előtt is rendelkeztek bizonyos (előzetes) eredményekkel, ezek a megállapítások egészen más helyzetből származtak – írta összegzésében a The Verge.

A beoltott eü-dolgozókat mintegy 13 héten át vizsgáltak tavaly decembertől idén márciusig. Az ellenőrzések rendszeres időpontokban zajlottak, és kifejezetten olyanokkal konzultáltak, akik folyamatosan ki voltak (illetve vannak most is) téve a betegség kockázatának. A vizsgálat szerint esetükben 90 százalékos hatékonyság volt mérhető a fertőzéssel szemben, köszönhetően a korábban beadott két dózisnak. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy

még egyetlen oltás is képes volt megakadályozni a fertőzések 80 százalékát.

A CDC megállapításaiban arról is ír, hogy a vakcinák – az általános vélekedéssel szemben – nem csak a tüneteket segítenek enyhíteni, annak esélyét is csökkentik, hogy elkapjuk a betegséget. Ennek a ugyancsak jelentős szerepe van a járvány elleni küzdelemben, hiszen általa a kórokozó terjedése is nehezíthető.

