[{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.","shortLead":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére...","id":"20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10564aa4-e656-46f0-8544-3cb22bc84edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 11:26","title":"Klímaközgazdászok szerint azonnali és drasztikus lépések kellenek az éghajlatváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","id":"20210331_orban_m1_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0bc2b-4d44-4a40-9848-7708d6477279","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_orban_m1_szerda","timestamp":"2021. március. 31. 19:17","title":"Orbán rendkívüli interjút jelentett be szerda estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és oktatásban dolgozó számára öt pedagógus-szakszervezet. A tanárok többsége tart attól, hogy túl korán térjenek vissza az iskolákba.","shortLead":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és...","id":"20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602ed88-8680-4d64-a7f6-5a984da88763","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","timestamp":"2021. március. 30. 20:15","title":"Pedagógus-szakszervezetek: Csak a védettség kialakulása után engedjék vissza a tanárokat a termekbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe Ázsia pénze is. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye.","shortLead":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe...","id":"20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67a5a4f-c753-40ea-bbb4-e0efd3726cd6","keywords":null,"link":"/sport/20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","timestamp":"2021. március. 30. 20:00","title":"A sportolók politikai véleménynyilvánítása olyan érték, amit csak a diktatúrák akarnak lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak az északabbra fekvő területek felé, mert a telek sokkal enyhébbek lettek.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak...","id":"20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383f1c98-2c23-49f1-a1db-31addbd494a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","timestamp":"2021. március. 31. 20:03","title":"Beindította a fajok vándorlását a globális felmelegedés Amerikában, és ez nem jelent jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik, közvetetten mégis olyan cégek fölött diszponál továbbra is, mint a Hunguest Hotels vagy a Tigáz. Több mint fél évvel a válás után sem tiszta, ki mit visz.","shortLead":"Úgy hírlik, Kelemen Beatrix csak az életmódtévéjéhez ragaszkodik, közvetetten mégis olyan cégek fölött diszponál...","id":"20210331_Meszaros_lelepti_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83f0fb2-dc71-4420-8117-5dc3b83e8e67","keywords":null,"link":"/360/20210331_Meszaros_lelepti_dij","timestamp":"2021. március. 31. 13:00","title":"Nem könnyű az elválás: Mészáros volt felesége még mindig fontos cégekben érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]