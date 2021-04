Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának, ahol a tartalmat nőkre szabják. Miért van szükség ezekre a cikkekre, könyvekre és történetekre? A választ a 20. század legnagyobb feministái fogják megadni, de a megértést segíti a sokszínű modern média is.","shortLead":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának...","id":"20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b930ebfb-38bd-499b-b722-eaa876a668dc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","timestamp":"2021. március. 31. 19:15","title":"Miért van szükség női magazinokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","shortLead":"A hackerek is felismerték, hogy a Warzone-hoz készült csalásokat egyre nagyobb számban keresik a játékosok.","id":"20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41efcb96-17e4-46cd-82d3-b7582b619d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a399330c-c35b-442e-b8aa-b01255487dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_virus_malware_call_of_duty_warzone_csalas","timestamp":"2021. április. 01. 14:03","title":"Vírusok kerülhetnek a számítógépre az ingyenes Call of Dutyhoz letöltött csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatar miatt viszont figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.\r

","id":"20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea6e96-8971-44f3-9169-0b0e242fd5a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 05:20","title":"Selejtes lett a Janssen-vakcina egyik szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","shortLead":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","id":"20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f10dd-d109-4647-af30-419b34cbc10a","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","timestamp":"2021. április. 01. 14:51","title":"Amint felállították a Black Lives Matter-mozgalom szobrát, Toroczkaiék akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","shortLead":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","id":"20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c651443-c98d-4d13-9b68-38c0d3eeff4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","timestamp":"2021. április. 01. 10:01","title":"Miniszteri biztosok jönnek, mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]