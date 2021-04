Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé jóízűvé, ha vörösbor mellé fogyasztják ezeket.","shortLead":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé...","id":"20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a4bb-8891-4a9b-90cd-4bde38dbfe1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","timestamp":"2021. április. 03. 12:03","title":"Francia kutatók: ezért olyan jó a bor-sajt párosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","shortLead":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","id":"20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3dc91-ba1d-4728-a5ca-701befb69b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 03. 08:46","title":"Két nap alatt 50 emberrel szemben intézkedtek két budapesti buszjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozások ellen tüntettek több mint tízezren Stuttgartban, kövekkel dobálták a rendőröket.","id":"20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1598a9-162c-4780-bce8-b82e22b53dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04435238-0f60-49e1-bf59-2feca7f6c0db","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Hatalmas_tomeg_tuntetett_Stuttgartban_a_lezarasok_ellen__maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 04. 09:20","title":"Hatalmas tömeget vittek az utcára a járványtagadók Stuttgartban, persze maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","shortLead":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","id":"20210404_Havazott_Kekesteton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c5300-eb55-4a47-baa6-fadf5fc248a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Havazott_Kekesteton","timestamp":"2021. április. 04. 12:26","title":"Havazott Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog javulni a helyzet; egyre többen tervezik a nyári vakációt; létrejött az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog...","id":"20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a03d37-590c-4b69-aefa-bb7a3cf52862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","timestamp":"2021. április. 04. 07:00","title":"És akkor már meg sem próbál úgy tenni a kormány, mint ha tartható lenne a költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük nappalinkba.","shortLead":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük...","id":"20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19100212-e0e7-472b-b649-eca316bf0d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","timestamp":"2021. április. 03. 16:03","title":"Már letöltheti a látványos új alkalmazást, mellyel őslényeket vizsgálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]